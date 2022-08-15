余正煌澄清論文案 友人：他不站出來感到對不起列祖列宗

新竹市前市長林智堅因為論文爭議退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。資深媒體人黃揚明（剝雞）今在廣播節目訪談余正煌友人滿志剛。滿志剛說，余正煌認為外界說他抄襲林智堅，讓他感到對不起余家列祖列宗，所以要澄清真的是自己寫的。

滿志剛表示，和余很單純就是朋友關係，認識余一段時間，在新竹認識的，兩邊交往都很熟悉，對彼此感覺都還不錯。黃揚明提問，余正煌為什麼願意站出來去參加台大學術倫理審定委員會？

滿志剛表示，第一個余當時認為論文是自己寫的，有信心。第二個余當初考台大，四個班級考生坐滿滿，余考第四名，然後考中央法政所的時候，一整個大禮堂坐滿滿的，余考第一名。當年余考調查局有1200多人報考，也考上了。

其實對於這些經歷來講，也不是說余有多會念書多會考試，只是認為他是一個考上中央、台大、調查局的人，外界說他抄襲一個考中華考兩次的人，對不起余家的列祖列宗，所以他一定要出來澄清說這些真得是他自己寫的。

黃揚明提問，是怎麼找到這些律師的？滿說，跟張祐齊律師很熟，就找他幫忙。提告對象第一波設定翁達瑞，第二個是謝立聖。至於林智堅部分，律師還在搜集資料中。黃揚明提問，余正煌會跟林智堅公開對質嗎？滿志剛說，上法院講就好了啊。

滿志剛說，余正煌這方角色切得很清楚，這從頭到尾都是學術事件，我方不選舉所以沒有所謂的政治事件，林陣營要選舉所以要回應，我方也被逼得不得不回應。要不然發完聲明就不會做其他回應了。

黃揚明提問，對審定結果意外嗎？滿志剛說，余正煌從頭到尾就是要證明論文是他寫的，他的論文是如何形成的，他就盡力拿出原檔交給學校了。從頭到尾余正煌都是提供原檔是什麼時候的。余正煌只要能夠去台大，就會把事情給說清楚。