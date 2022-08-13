聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅退選 馬英九：誠信清廉重要 民進黨完全不及格

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
前總統馬英九出席肝基會28周年慶活動。記者李政龍／攝影
前總統馬英九出席肝基會28周年慶活動。記者李政龍／攝影

新竹市前市長林智堅因台大論文抄襲風波，昨宣布退出桃園市長選舉，民進黨改由立委鄭運鵬接任參選。對此，前總統馬英九今出席肝基會28周年慶前受訪表示，古今中外政治人物的誠信與清廉最重要，比生命還重要，但民進黨在這部分「完全不及格」，讓全民失望。

馬英九說，台大這個決定（撤銷林智堅碩士學位），一方面是維持它百年信譽，另一方面是維持學生應有的品德，這是正確的。

至於，外界認為，民進黨更換桃園市長參選人是斷尾求生？馬英九說，這要看斷尾求生是怎麼定義。

蔡英文總統日前將台大學術倫理審定案件的結果定調為「政治攻擊」事件。馬英九則說，他不覺得這是政治攻擊，大學本來就應「公平、公正」，台大做到了。

前總統馬英九出席肝基會28周年慶活動。記者李政龍／攝影
前總統馬英九出席肝基會28周年慶活動。記者李政龍／攝影
前總統馬英九出席肝基會28周年慶活動。記者沈能元／攝影
前總統馬英九出席肝基會28周年慶活動。記者沈能元／攝影
前總統馬英九說，古今中外政治人物的誠信與清廉最重要，比生命還重要，但民進黨在這部分「完全不及格」。記者沈能元／攝影
前總統馬英九說，古今中外政治人物的誠信與清廉最重要，比生命還重要，但民進黨在這部分「完全不及格」。記者沈能元／攝影

林智堅 2022大選 桃園市長 論文抄襲 馬英九

延伸閱讀

挺林智堅論文挨批 鄭運鵬：遺憾國民黨還在抹黑

批國民黨只會叫囂 林智堅：「王牌中繼」鄭運鵬將奪勝

指鄭運鵬被趕鴨子上架 賴香伶:哪來信心林智堅沒抄襲？

林智堅退選下場自比「傷兵」 林耕仁：林哲瑄才是傷兵

相關新聞

鄭寶清爆料中華大學也認為林智堅抄襲？校方回應了

新竹市前市長林智堅中華大學碩士論文抄襲爭議，審查結果預計本周出爐。針對前立委鄭寶清上節目稱已有消息傳出中華大學也認定林智...

籲台大「處理」陳明通 王鴻薇：門戶只清理了一半

新竹市前市長林智堅退選桃園市長，當初踢爆林智堅中華大學碩士論文抄襲的台北市議員王鴻薇今天說，論文門風波不該隨著林智堅退選...

林智堅喊捍衛清白 徐巧芯酸：結果連訴願都不敢提？

新竹市前市長林智堅因論文抄襲退選桃園市長，他昨天表示將捍衛清白被外界解讀會向教育部提出訴願，但教育部截至昨天仍未收到申訴...

處理論文傲慢還跟台大對幹 民進黨自己讓選戰失焦

林智堅宣布退選桃園市長，盼為「論文門」止血，林智堅與民進黨都表示，選舉已經失焦，希望退選可讓選戰回到正軌。民進黨話說得義憤填膺，但其實民進黨才是讓這場選舉失了焦的元兇。林智堅論文抄襲被揭發迄今，民進黨採取政治對抗姿態，始終不願認錯反省，還反將矛頭對準台大，讓輿論沸騰，民眾難以認同。如今林智堅退選，能否望脫離論文戰場還是未知數，但可以確定的是，論文門已造成林智堅、民進黨與蔡英文總統三輸的局面。

鄭運鵬接棒選桃園 張善政：走一位抄襲的、來一位挺抄襲的

「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」今開幕，國民黨主席朱立倫及桃竹苗縣市長參選一同出席參與盛典；國民黨桃園市長參選人...

林智堅轉換身分首日 臉書寫下「桃園三結義」稱：堅不可破

新竹市前市長林智堅昨退出桃園市長選戰，民進黨改由立委鄭運鵬接棒，鄭運鵬今行程滿檔，林智堅對轉換身分第1天，也在臉書發文寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。