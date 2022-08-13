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林智堅退選 馬英九：誠信清廉重要 民進黨完全不及格
新竹市前市長林智堅因台大論文抄襲風波，昨宣布退出桃園市長選舉，民進黨改由立委鄭運鵬接任參選。對此，前總統馬英九今出席肝基會28周年慶前受訪表示，古今中外政治人物的誠信與清廉最重要，比生命還重要，但民進黨在這部分「完全不及格」，讓全民失望。
馬英九說，台大這個決定（撤銷林智堅碩士學位），一方面是維持它百年信譽，另一方面是維持學生應有的品德，這是正確的。
至於，外界認為，民進黨更換桃園市長參選人是斷尾求生？馬英九說，這要看斷尾求生是怎麼定義。
蔡英文總統日前將台大學術倫理審定案件的結果定調為「政治攻擊」事件。馬英九則說，他不覺得這是政治攻擊，大學本來就應「公平、公正」，台大做到了。
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