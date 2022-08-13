林智堅退選 馬英九：誠信清廉重要 民進黨完全不及格

新竹市前市長林智堅因台大論文抄襲風波，昨宣布退出桃園市長選舉，民進黨改由立委鄭運鵬接任參選。對此，前總統馬英九今出席肝基會28周年慶前受訪表示，古今中外政治人物的誠信與清廉最重要，比生命還重要，但民進黨在這部分「完全不及格」，讓全民失望。

馬英九說，台大這個決定（撤銷林智堅碩士學位），一方面是維持它百年信譽，另一方面是維持學生應有的品德，這是正確的。

至於，外界認為，民進黨更換桃園市長參選人是斷尾求生？馬英九說，這要看斷尾求生是怎麼定義。