林智堅退選後蔡英文「這舉動」 李艷秋：讓人驚駭莫名

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波，昨天(12日)宣布退選，在這之前，台大學倫會認定林智堅抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位，總統蔡英文要求同志全力支持，捍衛林智堅清白，資深媒體人李艷秋認為，總統煽動群眾對幹台大，繼續號召大眾支持林智堅；這個舉動讓人驚駭莫名。

李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」發文指出，台大學倫會在9日確定林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位，蔡英文出面宣示只要看過兩篇論文，了解來龍去脈的人都會相信林智堅沒有抄襲，要求同志全力支持，捍衛林智堅的清白，「這番話等同親自號召全黨對幹台大」，一聲令下後，黨內重壓異音，社會譁然。

李艷秋繼續說，蔡英文的煽動並未完全成功，林智堅民調下滑嚴重，且外溢其他縣市，另一篇涉及抄襲的中華大論文，審查結果也不樂觀，昨天林智堅決定退選，蔡英文卻再度發言，繼續號召大眾支持林智堅，「這個舉動讓人驚駭莫名」。

李艷秋認為，一個國家領導人恣意伸手學術，還動員支持者團結起來對幹台大，和台灣社會的是非判斷對賭，「一個是非不分，道德淪喪與價值崩壞的領導人，一個把學術單位視為禁臠的總統，一個煽動人民完成自己政治野心的執政黨主席」，已經失去人民信任也失去治理的正當性。