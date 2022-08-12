指論文出包由個人承擔 台大教授：放大抄襲結果沒有比較高尚

林智堅論文案越演越烈，不僅藍綠持續攻防，「事主」之一的台大認定抄襲並撤銷其碩士學位，校內人士也有不同意見。台大法律系教授李茂生對此有感而發，認為論文抄襲乃個人行為，罪不應波及到所屬團體。

國民黨持續猛打，身為民進黨主席的蔡英文總統定調「挺堅」卻出現雜音，畢竟台大都已認定有抄襲事實，部分黨內同志憂心若跟「有罪」的林智堅站在同一陣線，恐怕影響自己的選情。

台大資深教授李茂生也在臉書發表自己的看法，他先是分析，即使「寫論文真的很累」，仍有很多人願意盡力投入，目的不外乎4種，包括學位、升等、通過考核和獲得肯認。他認為「這些利益說大不大，但對一些人而言可能是一個關卡」，在此壓力下，若因論文寫不出來，而去抄別人的文章，他能理解這是「人性」。

他表示，論文抄襲「如果牽涉到團體或學門時，那事情就大條了」，但若非如此，抄襲被抓包、一切回歸原點，這是個人要承擔的後果，「殊與所屬團體或學門無關」，除非該團體或學門是累犯，因此「實在是沒有必要擴張打擊範圍到天涯海角」。

李茂生接著透露自己也曾被抄襲，但當他發現「抄襲並非結構性問題」時，選擇放對方一馬。「放大抄襲結果，大肆宣揚，最後僅會讓他人認為單純的一件事情並不單純。」他認為，當宣揚的人被看穿有其他目的，與抄襲者相比「並沒有道德高尚到怎樣」。

李茂生雖強調「不想引戰，僅是有感而發而已」，依然引起網友兩派熱烈討論。支持其論點的人表示「老師果然是法學資深教授，分析精準！」、「若抄襲的指控是被假造出來的，那麼無限上綱的宣揚與詆毀者，更顯得邪惡無比」；但更多人認為這件事很難「單純」，「當年競爭失敗的新竹市長候選人可以一告」、「如果抄襲被發現，所屬團體或學門傾力為抄襲者辯護，這樣如何評價該團體或學門？」。

也有網友評論，論文案發展至今無法善了，是人的問題，「一開始承認就算了，整團人下去扯就變成大是大非了」、「我也覺得年輕的小屁研究生抄個作業不是天大地大的事，但是全黨救一人的危機處理太爛了」。

還有人直指，抄襲本身不影響他是否適合當市長，「問題在於後來把事情講死，現在也只能提出證據證明自己說的不是謊言…民眾當然可以檢驗、有心人當然可以去放大，因為掉在地上的可不是一本論文耶，是把誠信的槍」。