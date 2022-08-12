台大認定論文抄襲！林智堅好感度腰斬 連帶讓他們全受負聲量影響

image source：FB/林智堅

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，民進黨也定調全黨救一人。在美國眾議院議長裴洛西來台以及共軍包圍台灣近一週以來，「小英男孩」林智堅「論文門」事件討論度不如以往熱絡，但隨著台大召開記者會認定抄襲，也讓林智堅好感度受到重創。

台大認定抄襲！林智堅4天好感度驟降51%

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/07～2022/08/10）分析，「8/8台大認定抄襲」林智堅好感度前後比較 ，林智堅的好感度比值從原本的0.6，短短4天下降51%，掉到0.29。對於台大認證林智堅論文抄襲，林智堅臉書發887字長文感嘆，台大的決定自己也是當天早上看記者會直播才知道，應先告知當事人的公文書，到接近中午才送到。因此林智堅認為，「我覺得台大學倫會在程序上讓我覺得確實有一些不公。」林智堅就算被台大認定論文抄襲，他也堅決否認，引起網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

都跟論文門有關？政治人物口碑排名前5名 負面聲量皆狂飆

網路溫度計《全國政治人物口碑排名》，近一週網路聲量最高的政治人物，就屬民進黨桃園市長參選人林智堅莫屬，榮獲第一名寶座。隨著新竹棒球場、論文爭議延燒，林智堅每天站在話題的第一線，除了召開記者會自清之外，同時還要接受來自正反兩方的支持與抨擊。本週負面聲量更是高達44%。

第二名是總統蔡英文在黨中央聲援林智堅，更下令黨公職要團結相挺，但包括英系立委蔡易餘、陳明文，前立委鄭寶清以及立委高嘉瑜皆有雜音，也引發網友灌爆蔡英文臉書，各大論壇也都引起網友熱議。本週負面聲量更是高達43%。

網路聲量第三名則是民進黨台北市長參選人陳時中，除了對於林智堅，陳時中也多次發聲力挺，要大家「先相信同志」；再加上陳時中競選團隊內部近日爆出派系鬥爭，總幹事吳思瑤和英系互搶主導權，且傳出英系塞名單卡位未來的市政團隊，也讓陳時中近一週累積不少聲量。本週負面聲量達36%。

第四名是台北市長柯文哲，針對林智堅論文風波民進黨定調「全黨力挺」，柯文哲直言，民進黨的態度讓人痛心。呼籲民進黨，不要為了政黨利益，犧牲國家長期利益；政黨不能只有選舉輸贏，而沒有道德底線。「只能用醜陋形容」。對此，陳時中表示，柯文哲應該要清楚講說哪個地方醜陋，而非用泛泛一句話來醜化，這不是正確的態度。雙方來回攻防，都讓柯文哲近一週累積不少聲量。本週負面聲量更是達41%。

第五名則是國安局長陳明通，因為身為林智堅的論文指導老師飽受批評。針對陳明通多次護航林智堅，台大回應，學校有接到檢舉，一樣會依照學術倫理辦法，來做後續的調查。對此，陳明通表示，若台大啟動調查，他將進行完整說明，由於現在兩岸局勢緊張，他將嚴守國安工作崗位。因此陳明通的討論度衝到第五名，負面聲量更是高達45%。

image source：政治人物口碑排名(分析區間：2022/08/04~2022/08/10）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月04日至2022年08月10日。