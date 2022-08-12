聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大認定論文抄襲！林智堅好感度腰斬 連帶讓他們全受負聲量影響

DailyView網路溫度計／ 文/陳宣懿

image source：FB/林智堅

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，民進黨也定調全黨救一人。在美國眾議院議長裴洛西來台以及共軍包圍台灣近一週以來，「小英男孩」林智堅「論文門」事件討論度不如以往熱絡，但隨著台大召開記者會認定抄襲，也讓林智堅好感度受到重創。

台大認定抄襲！林智堅4天好感度驟降51%

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/07～2022/08/10）分析，「8/8台大認定抄襲」林智堅好感度前後比較 ，林智堅的好感度比值從原本的0.6，短短4天下降51%，掉到0.29。對於台大認證林智堅論文抄襲，林智堅臉書發887字長文感嘆，台大的決定自己也是當天早上看記者會直播才知道，應先告知當事人的公文書，到接近中午才送到。因此林智堅認為，「我覺得台大學倫會在程序上讓我覺得確實有一些不公。」林智堅就算被台大認定論文抄襲，他也堅決否認，引起網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

都跟論文門有關？政治人物口碑排名前5名 負面聲量皆狂飆

網路溫度計《全國政治人物口碑排名》，近一週網路聲量最高的政治人物，就屬民進黨桃園市長參選人林智堅莫屬，榮獲第一名寶座。隨著新竹棒球場、論文爭議延燒，林智堅每天站在話題的第一線，除了召開記者會自清之外，同時還要接受來自正反兩方的支持與抨擊。本週負面聲量更是高達44%。

第二名是總統蔡英文在黨中央聲援林智堅，更下令黨公職要團結相挺，但包括英系立委蔡易餘、陳明文，前立委鄭寶清以及立委高嘉瑜皆有雜音，也引發網友灌爆蔡英文臉書，各大論壇也都引起網友熱議。本週負面聲量更是高達43%。

網路聲量第三名則是民進黨台北市長參選人陳時中，除了對於林智堅，陳時中也多次發聲力挺，要大家「先相信同志」；再加上陳時中競選團隊內部近日爆出派系鬥爭，總幹事吳思瑤和英系互搶主導權，且傳出英系塞名單卡位未來的市政團隊，也讓陳時中近一週累積不少聲量。本週負面聲量達36%。

第四名是台北市長柯文哲，針對林智堅論文風波民進黨定調「全黨力挺」，柯文哲直言，民進黨的態度讓人痛心。呼籲民進黨，不要為了政黨利益，犧牲國家長期利益；政黨不能只有選舉輸贏，而沒有道德底線。「只能用醜陋形容」。對此，陳時中表示，柯文哲應該要清楚講說哪個地方醜陋，而非用泛泛一句話來醜化，這不是正確的態度。雙方來回攻防，都讓柯文哲近一週累積不少聲量。本週負面聲量更是達41%。

第五名則是國安局長陳明通，因為身為林智堅的論文指導老師飽受批評。針對陳明通多次護航林智堅，台大回應，學校有接到檢舉，一樣會依照學術倫理辦法，來做後續的調查。對此，陳明通表示，若台大啟動調查，他將進行完整說明，由於現在兩岸局勢緊張，他將嚴守國安工作崗位。因此陳明通的討論度衝到第五名，負面聲量更是高達45%。

image source：政治人物口碑排名(分析區間：2022/08/04~2022/08/10）

延伸閱讀

林智堅控「學倫會程序不公」轟國民黨抹黑「物極必反」 沈慧虹力挺

不滿林智堅論文案「與台大對幹」兩名英系立委遭爆在群組內開砲

蔡英文下令挺林智堅 傳綠委開砲、網友酸小英男孩真得寵

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月04日至2022年08月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林智堅』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

林智堅 2022大選 桃園市長 論文抄襲 民調

延伸閱讀

林智堅台大碩士學位被撤 林耕仁籲拿出勇氣面對論文案

林智堅論文門 政大教授：盼他適可而止，勿撕裂傷害台灣

願意和余正煌對質？林智堅：如果他願意出面沒問題

窮盡一切所有力量來證明自己清白？林智堅：一定會

相關新聞

桃園市長選舉綠換將…林智堅退選 鄭運鵬出戰

民進黨桃園市長布局出現戲劇性變化，原參選人林智堅昨天宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。林智堅雖然退選，但對「論文案」態度依舊強硬，主張並未抄襲，僅是寫作上的瑕疵，未來會持續捍衛清白；蔡英文總統昨表達對林智堅的不捨，論文案仍表態支持林智堅。在野黨則點名蔡總統應為錯誤提名道歉。

新聞幕後／林智堅退選 48小時鋪陳 黨內鬆口氣

一個多月來，民進黨桃園市長原參選人林智堅身陷「論文門」與「棒球門」，隨著中華大學論文抄襲案下周將出爐，林智堅前晚就向選對...

藍批鄭運鵬：包庇共犯上場

民進黨桃園市長參選人林智堅昨宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。藍營批評，民進黨意圖以「換堅」斷尾求生，但掩蓋不了過程...

冷眼集／蔡英文強勢主導連犯錯 威信受創

民進黨在中元節上演一場「堅下鵬上」的政治普度，但如同普渡講究的是內在心意，並非排場儀式，民進黨縱使把林智堅當成年底選戰的...

柯文哲：24小時內改變決策 看到國家的危機

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波決定退選，國民黨昨表示，蔡英文總統無視林智堅論文抄襲對台灣學術倫理的傷害，仍力挺...

王鴻薇籲陳明通請辭待查

民進黨桃園市長參選人林智堅昨天宣布退選，在退選聲明中強調要轉戰另一個戰場捍衛清白。外界將矛頭轉向林智堅指導老師、國安局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。