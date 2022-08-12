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林智堅台大碩士學位被撤 林耕仁籲拿出勇氣面對論文案

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在家戶拜票時受訪表示，台大撤銷林智堅碩士學位代表對其個人誠信做出否定，也讓曾相信林的新竹市民感到受騙上當，希望林拿出勇氣面對自己的論文。圖／林耕仁競選團隊提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在家戶拜票時受訪表示，台大撤銷林智堅碩士學位代表對其個人誠信做出否定，也讓曾相信林的新竹市民感到受騙上當，希望林拿出勇氣面對自己的論文。圖／林耕仁競選團隊提供

新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅台大碩士學位被撤銷，話題持續延燒。國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在家戶拜票時受訪表示，此事已對林智堅個人誠信做出否定，也讓曾相信林的新竹市民感到受騙上當，希望林拿出勇氣面對自己的論文。

台灣民意基金會最新民調顯示，全台近半數民眾認為桃園市長參選人林智堅該為抄襲論文退選，其中桃園市民有6成2比例贊成退選。林耕仁說，民調雖然僅供參考，但他相信桃園作為六都之一，對於未來首長的誠信要求，也會是高標準看待。

林耕仁說，曾經相信林智堅的新竹市民已經因此感到受騙上當，無論情感上或理智上都無法接受。他認為，新竹市民已經吃過一次大虧，桃園人應該不會再上當，林智堅應該要拿出勇氣來面對自己的論文案。

至於台北市議員王世堅因不認同林智堅，更被打成「中共同路人」。林耕仁表示，當蔡英文總統號令全黨挺智堅，所產生的問題就變成是相信執政黨還是相信台大？至於不認同林智堅論文就是中共同路人，這就是一貫的抹黑、抹紅的作法。

林耕仁直言，只是這次被抹的對象可能是大部分的民眾，為挺林智堅跟台大、民意對抗值得嗎？這個應該只有蔡總統才知道。

針對時代力量議員昨天開記者會質疑關埔國小二期工程尚在趕工，擔心開學恐趕不及驗收完成。林耕仁強調「孩童安全絕對不能妥協」，校舍工程一定要在百分之百各項規定、取得使用執照、並且完整驗收之後，才能開放使用，棒球場發生的遺憾，絕對不能在校園發生。

林智堅 2022大選 桃園市長 論文抄襲 新竹市選舉 林耕仁

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