林智堅若「第一時間認錯」將保優勢？ 網友：現在難收拾了

民進黨桃園市長參選人林智堅近期論文遭台大認定抄襲，蔡英文總統針對此事下令全黨力挺林智堅，造成網路正反聲浪不斷。有網友表示，如果林智堅第一時間就認錯，並自請學校懲處，是否還是有機會「穩贏」，有其他網友就指出，「不認錯還是穩贏啊，開票那天就知道了」。

近日林智堅仍深陷論文爭議，儘管台大校方已開記者會認定抄襲，然而蔡英文總統仍表態相信並支持林智堅捍衛自己的清白，也喊話黨內同志應團結，有網友就在政黑板以「小智第一時間認錯應該還是穏贏對吧？」為題討論，若做法不同是否會讓輿論有所不同。

該名網友表示，林智堅若第一時間認錯，不要塞一堆無腦理由「以前沒讀書不知道這樣不行」、「太忙沒想這麼多」，然後自請學校懲處，他認為以台灣人個性還有綠營超會拗的作文水準，再加上目前民進黨的優勢，搞不好還可以把林智堅打造成一個「會認錯的聖人」，結果弄到現在全黨賠上去。

許多網友紛紛留言表示贊同，認為「對，哪知道有人這麼不要臉」、「認錯頂多就是被笑/被酸一陣子，搞成這樣已經無法收拾了~」、「當初認錯穩贏，大家根本沒多在意學歷，坳到抹黑百姓抹黑台大反而害全黨，戰略失敗」、「現在就是下不了台，一直硬拗，拉著全黨陪葬」。

但也有網友認為，林智堅還有機會，認為「不認錯還是穩贏啊，開票那天就知道了」、「對，但是現在還是會贏」、「搞不好就是知道穩贏才那麼不要臉啊」、「智堅贏面還是很大」。