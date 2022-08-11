媒體人預言「蔡英文力挺林智堅」 恐會造成黨內分裂

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）遭台大撤銷碩士學位，蔡總統（右）以民進黨主席身分要求同志團結相信林智堅清白。圖／聯合報系資料照片
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）遭台大撤銷碩士學位，蔡總統（右）以民進黨主席身分要求同志團結相信林智堅清白。圖／聯合報系資料照片

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案引發熱議，台大撤銷其國發所碩士學位，總統、民進黨黨主席蔡英文日前則呼籲「全黨團結一致，支持林智堅捍衛自身清白」。對此，媒體人吳子嘉直言「這樣硬挺林智堅不會有好結果，恐會造成黨內分裂」。

吳子嘉在昨（10）日的節目《關鍵時刻》表示，林智堅的論文抄襲案，蔡英文分成三階段來處理，第一次指出「林智堅是被抹黑」，第二次請林智堅以證據向各界說明，第三次則是沒有要求證據，而是跟台大打起來。

吳子嘉認為，蔡英文第二次跟第三次強調的內容，有衝突跟矛盾的原因是想要「指鹿為馬」，她高估了身為總統擁有的權力，想帶隊挑戰台大的學術公正性。吳子嘉也預測，如果蔡英文堅持力挺林智堅，可能未來不會有好的結果，還會造成黨內分裂。

最後，主持人詢問「台大會殺到底嗎？」吳子嘉則回應，兩方硬碰硬的結果，可能會出現很難看的情況，至於蔡英文是否有辦法護林智堅，就要看桃園市長的選戰結果。

林智堅 2022大選 桃園市長

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