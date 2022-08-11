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民進黨力挺林智堅清白 主持人批評「像黑道容不下雜音」

聯合新聞網／ 綜合報導
政論節目主持人陳凝觀批評「民進黨像是黑道，容不下別的雜音」。圖擷自YouTube「年代向錢看」
政論節目主持人陳凝觀批評「民進黨像是黑道，容不下別的雜音」。圖擷自YouTube「年代向錢看」

民進黨桃園市長參選人林智堅論文被認定抄襲，台大前（9）日開記者會宣布撤銷其碩士學位，但總統、民進黨黨主席蔡英文下令「全黨團結相信林志堅」，連帶影響外界對林智堅的看法。日前政論節目主持人陳凝觀也批評「民進黨像是黑道，容不下別的雜音」。

蔡英文昨天要求民進黨「全黨力挺，支持林智堅捍衛自己的清白」，不過台北市議員王世堅曾喊話「林智堅別挑戰社會的智慧」，立委高嘉瑜也憂心「一屍五命」。對此，《年代向錢看》主持人陳凝觀向名嘴陳敏鳳提問「林智堅論文抄襲案對選票有什麼影響？」

陳敏鳳回應，雖然現在黨主席下令要大家團結挺林智堅，但要怎麼繼續護下去？除了鄭文燦、鄭運鵬這些比較周邊的人，可以義無反顧的挺下去之外，其他人要怎麼維護？

陳敏鳳指出，因為林智堅每次在記者會時，大家都聽不明白他的清白在哪，所以她認為林智堅在處理這件事時，應該要先去學校跟老師說明白，若真的有錯就誠實道歉，就像國民黨籍的高市議員李眉蓁沒有退選，但她後來有道歉並撤回學位。

陳凝觀接著表示，「民進黨很像黑道幫派，不會講一些社會的原則與道理，變成只要沒有挺我的人，就像是敵人一樣，要把他們開除」。陳凝觀指出，現在情況演變成「揚言開除高嘉瑜跟王世堅」。

陳凝觀指出，現在抄襲到後來都有黨主席會挺，所以英系的人會變成媽寶，陳敏鳳也認同此說法，直言「蔡英文下達這種命令，是會造成大家非常大的困擾，這件事對黨內的影響，不只是桃園會有感，大家也可能會覺得民進黨是非黑白都不管，因為主席竟然會在台大審定記者會的第二天就下達挺林智堅的命令」，最後陳敏鳳認為蔡英文的決定，會讓人民覺得只要執政就可以超越整個學校的決定。

林智堅 2022大選 桃園市長

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