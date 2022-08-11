聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文喊話全黨挺林智堅 林佳龍：討論要建立在事實上

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
林佳龍表示，他來自學界，清楚論文規範，也希望議題討論能建立在事實上，讓各造表達完整意見。記者張睿廷／攝影
林佳龍表示，他來自學界，清楚論文規範，也希望議題討論能建立在事實上，讓各造表達完整意見。記者張睿廷／攝影

蔡英文總統向黨內喊話，要在台大論文案中，力挺桃園市長參選人林智堅，民進黨新北市長參選人林佳龍今早受訪時表示，他來自學界，清楚論文規範，也希望議題討論能建立在事實上，讓各造表達完整意見。他隨後話鋒一轉提到，侯友宜也應在國民黨副主席夏立言訪中事件上發表意見，說清楚、講明白。

林佳龍說，所有議題討論都要建立在事實基礎上，讓事實能夠呈現，讓各造能完整的表示意見，這是他們討論公共議題的基礎，他也來自學界，很清楚論文有什麼樣的規範，怎如何來認定，他們希望能讓各方意見充分呈現，循程序來做決定。

林佳龍競選辦公室評估，認為林智堅論文案對新北選情影響不大。林佳龍說，選舉當然會面臨各種挑戰，新北又是大家認為的艱困選區，所以他們從徵招提名一個月後，很快就組織堅強團隊，各就各位，現在士氣很高，民調也持續拉近。

林佳龍話鋒一轉，新北市全台灣最大的直轄市，有四百萬人口，任何的公共議題，包括城市治理、兩岸關係，民眾都相當關心，所以在內政、外交上，大家都會希望了解市長及市長參選人的立場與態度。

林佳龍表示，他知道所有公共議題在選舉中，都會成為民眾關心的焦點，大家會好奇市長及市長參選人的立場，這些變數，都能當作是一種挑戰，不管是大家提到的有關於論文的議題，還是涉及到國民黨派團去中國都是如此。林佳龍還提到，在這個關鍵時刻，中共實彈軍演，又機艦繞台，我們作為新北市長跟參選人，態度非常重要。

林佳龍提到，侯友宜過去遊走在藍綠之間，左右逢源、藍綠通吃，可是涉及到國家安全利益問題，他無法迴避，他一但表態立場，藍綠選民都會對他有評判，其實兩岸議題，特別是涉及國家主權與安全，是台灣政治人物無法迴避的重要問題，侯友宜長年來，都巧妙閃躲這些國家主權與安全的重大議題，所以他講到「值得商榷」，好像有回應、好像又沒有回應，所以他們要問侯友宜口中說的商榷的內容是什麼？侯究竟贊不贊成派團去中國？

林佳龍指出，侯友宜若是不暫同此舉，就應該表明立場，指出值得商榷的部份是什麼，是要求停止派團還是立即返台？若只是說出模擬兩可的話，那也只是在解除個人壓力而已，身為全台最大直轄市長，未來有志角逐總統大位，侯無法迴避這個議題。

2022大選 新北市長 林佳龍 林智堅

延伸閱讀

蔡總統定調「挺堅」 趙少康狠批：指鹿為馬 嘆為觀止

桃民調48%認林智堅應退選 黃韋鈞：都會列入參考

林光華讚林佳龍念耶魯大學 偷酸「絕對沒有抄襲」

蔡英文籲全黨挺林智堅 中研院院士陳培哲：台灣人須做出選擇

相關新聞

林智堅風暴 台大人連署挺台大

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風暴，對於外界要求退選，林智堅說，「我們不認同，也不會讓對手得逞」。對於黨內英系立...

冷眼集／蔡英文眼中只有「小智」沒有大智

民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定論文抄襲並撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文前天要求全體黨公職團結相信林智堅，只見捍衛政...

民進黨全黨救1人…黨內轟：團結要建立在是非之上

蔡英文總統前天下令全黨力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，黨內仍有不同聲音。台北市議員王世堅昨指出，主席講團結很好，但團結的...

竹竹併救堅情節重演 英系炸鍋

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲案，民進黨內也出現是否要與台大對抗的雜音。派系人士表示，英系這次之所以炸鍋，堪稱新仇...

馬英九「校友以台大為榮」

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大撤銷碩士學位，蔡英文總統日前卻定調要民進黨團結支持林智堅。前總統馬英九昨發文表示，很遺憾...

陳培哲：台灣人需做出選擇

桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，但總統蔡英文卻呼籲全黨支持林智堅捍衛清白，中研院院士、台大醫學院教授陳培哲昨說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。