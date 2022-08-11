蔡英文喊話全黨挺林智堅 林佳龍：討論要建立在事實上

蔡英文總統向黨內喊話，要在台大論文案中，力挺桃園市長參選人林智堅，民進黨新北市長參選人林佳龍今早受訪時表示，他來自學界，清楚論文規範，也希望議題討論能建立在事實上，讓各造表達完整意見。他隨後話鋒一轉提到，侯友宜也應在國民黨副主席夏立言訪中事件上發表意見，說清楚、講明白。

林佳龍說，所有議題討論都要建立在事實基礎上，讓事實能夠呈現，讓各造能完整的表示意見，這是他們討論公共議題的基礎，他也來自學界，很清楚論文有什麼樣的規範，怎如何來認定，他們希望能讓各方意見充分呈現，循程序來做決定。

林佳龍競選辦公室評估，認為林智堅論文案對新北選情影響不大。林佳龍說，選舉當然會面臨各種挑戰，新北又是大家認為的艱困選區，所以他們從徵招提名一個月後，很快就組織堅強團隊，各就各位，現在士氣很高，民調也持續拉近。

林佳龍話鋒一轉，新北市全台灣最大的直轄市，有四百萬人口，任何的公共議題，包括城市治理、兩岸關係，民眾都相當關心，所以在內政、外交上，大家都會希望了解市長及市長參選人的立場與態度。

林佳龍表示，他知道所有公共議題在選舉中，都會成為民眾關心的焦點，大家會好奇市長及市長參選人的立場，這些變數，都能當作是一種挑戰，不管是大家提到的有關於論文的議題，還是涉及到國民黨派團去中國都是如此。林佳龍還提到，在這個關鍵時刻，中共實彈軍演，又機艦繞台，我們作為新北市長跟參選人，態度非常重要。

林佳龍提到，侯友宜過去遊走在藍綠之間，左右逢源、藍綠通吃，可是涉及到國家安全利益問題，他無法迴避，他一但表態立場，藍綠選民都會對他有評判，其實兩岸議題，特別是涉及國家主權與安全，是台灣政治人物無法迴避的重要問題，侯友宜長年來，都巧妙閃躲這些國家主權與安全的重大議題，所以他講到「值得商榷」，好像有回應、好像又沒有回應，所以他們要問侯友宜口中說的商榷的內容是什麼？侯究竟贊不贊成派團去中國？

林佳龍指出，侯友宜若是不暫同此舉，就應該表明立場，指出值得商榷的部份是什麼，是要求停止派團還是立即返台？若只是說出模擬兩可的話，那也只是在解除個人壓力而已，身為全台最大直轄市長，未來有志角逐總統大位，侯無法迴避這個議題。