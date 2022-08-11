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蔡英文要全黨團結相信林智堅 網嘲：原來相信是用下令的?

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）遭台大撤銷碩士學位，蔡總統(右)以黨主席身分要求同志團結相信林智堅清白。本報資料照片
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）遭台大撤銷碩士學位，蔡總統(右)以黨主席身分要求同志團結相信林智堅清白。本報資料照片

台大學倫會8月9日以抄襲情節嚴重，撤銷民進黨桃園市長參選人林智堅碩士學位，蔡英文總統10日以黨主席身分，向民進黨中執會喊話，「請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。」蔡主席下令挺堅，網友狂酸「原來相信這種事是靠下令的？哈哈哈」。

蔡主席在中執會裡大力挺堅，大誇林智堅勤勞、認真、有熱情、有創意，在他的治理之下，新竹市脫胎換骨。她還提到關於台大學倫會的決定，「只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。」她最後強調要全黨團結一致，力挺林智堅清白。

新聞一出，ptt網友群嘲，「下令全黨相信」、「厲害厲害，現代版指鹿為馬，硬要凹到贏就對了」、「沒有的東西怎麼捍衛」、「都是各位眼睛業障重」、「如果不下令沒人要信的意思？」、「相信沒抄襲就告下去啊！一直洗風向是？」。

不少人反彈，「有問過王世堅了嗎」、「同黨一心展現黨的團結。不認同就開除」、「要全黨相信？這是種獨裁行為吧」、「民進黨內部吞的下去是不是瘋啦？你們的台大文憑要變廢紙勒」、「教育部，換你出來打球」、「跟台大對幹欸！把學術界都當87」、「相信？法律系不講證據？」。

網友搞笑玩起下令詪，「我下令大家相信我是金城武」、「我現在下令全台人民相信不缺電」、「這種東西還可以下令的嘛？跟叫病毒自律一樣」。

林智堅 2022大選 桃園市長 論文抄襲 桃園市選舉 蔡英文

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