林智堅記者會喊這三字 網怒：倫理呢？不演了？

聯合新聞網／ 綜合報導
林智堅（左）碩士學位被台大撤銷，9日在律師黃帝穎（右）陪同下於民進黨中央黨部舉行記者會，自認受害人。報系資料照
林智堅（左）碩士學位被台大撤銷，9日在律師黃帝穎（右）陪同下於民進黨中央黨部舉行記者會，自認受害人。報系資料照

對於民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文爭議，台大學倫會8月9日上午認定「林智堅抄襲情節重大，余正煌沒有抄襲，撤銷林智堅碩士學位。」林智堅下午召開記者會回擊，聲稱自己才是受害者，還把抄襲案全甩鍋給指導教授陳明通甚至多次連名帶姓直呼「陳明通」

林智堅不滿遭台大撤銷學位，在記者會中表示，「我沒辦法理解也很難接受，台大學倫會做出這樣取消我碩士資格的審定」、「當初是因為陳明通跟我要資料，沒想到陳轉手把資料給余正煌，才導致今日抄襲事件惹來一身腥。」、「如果陳明通當時跟我要資料，我不提供，我今天就不會坐在這裡，不會有這件事，哪來的抄襲？」。

有網友在PTT以「你敢把教授名字叫來叫嗎」為題發文，指出一般研究生就算私下跟學弟聊天，聊到教授也是稱呼「老師」，看到林智堅在記者會上能多次直呼陳明通，很自然連名帶姓喊恩師名諱，讓他「越想越不對勁」。

不少網友傻眼，「沒講阿通算客氣了」、「不演了不演了」、「把教授當小弟在叫欸」、「難怪聽起來超刺耳，這傢伙連基本禮儀都沒有嗎？」、「在公開場合這樣叫就有點不正常」、「叫細漢的嗎？有夠難看」。

網友突破盲腸，「他之前都講陳明通老師，今天可能真的又急又慌又氣，開始直呼名諱XD」、「之前公佈的信件，陳明通寫信給林，恭敬得很呢！還以『市長』稱呼」、「黨內地位才是一切」、「像是買家在靠北賣家」、「阿就已經註銷碩士了，就不是師生關係啊」、「應該是有把握自己在蔡的地位比老師高」。

林智堅 2022大選 桃園市長 陳明通 論文抄襲

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