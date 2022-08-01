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黨內定調要陳明通救論文事件？鄭運鵬：怎麼會有這問題

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅今舉行競選團隊及主視覺啟動記者會，會後由競選總部總幹事鄭運鵬受訪。記者賴佩璇／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅今舉行競選團隊及主視覺啟動記者會，會後由競選總部總幹事鄭運鵬受訪。記者賴佩璇／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅今舉行競選團隊及主視覺啟動記者會，會後由競選總部總幹事鄭運鵬受訪，對於黨內是否定調要國安局長陳明通救論文事件，鄭運鵬回應，這個不是政黨的工作需要去定調，怎麼會有什麼定調的問題。

媒體提問，現在是不是黨內有定調說要陳明通老師來救這論文一題？鄭運鵬表示，這個不是政黨的工作需要去定調的，可以去看中常會的議程，中評會的議程，怎麼會有什麼定調的問題。

鄭運鵬指出，老師所提出的聲明，是老師在自己的經驗裡面、在自己的行程裡面、在自己的檔案裡面，在他指導學生的過程裡面老師自己負責任的聲明，這當然是尊重老師，這跟民進黨沒有關係。

媒體提問，不過現在他們好像把矛頭指向陳明通，今天早上北市議員王鴻薇還說要去教育部檢舉他，說違反學術倫理？鄭運鵬表示，王鴻薇這段時間對論文所有的政治動作，包含跑到中華大學門口去抗議，她這些動作有時候講林智堅，有時候說是學校，現在說是陳明通，或是講到對手。

鄭運鵬説，她甚至還去告余正煌是抄襲林智堅，這事件是操作自己的聲量。她不求甚解，她可以指控林智堅可以指控余正煌，現在還指控陳明通。

鄭運鵬表示，他想請教的是說，那一開始是怎麼認知論文的這個事件，她怎麼沒有發現，裡面的狀況是老師指導學生的結果，這點上面可以證明王鴻薇是捕風捉影，散彈打鳥，不求甚解，這是證明自己的矛盾，不是證明我方這邊有問題。

林智堅 2022大選 桃園市長 陳明通 鄭運鵬

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