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蔡詩萍批民進黨沉淪黨天下 全黨救一人褻瀆台大精神

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
資深媒體人蔡詩萍。圖：取自蔡詩萍臉書
資深媒體人蔡詩萍。圖：取自蔡詩萍臉書

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒一個月，雖然數度對外說明，仍無法洗刷社會質疑。資深媒體人蔡詩萍在臉書表示，為了林智堅的「論文門」，林的律師以及競選團隊槓上了台大，不知道「整個」民進黨是怎麼看的？但民進黨為了「全黨救一人」褻瀆「台大精神」，這種「黨天下」意識，真是不堪。

蔡詩萍也好奇，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，以及內閣團隊、黨務系統裡的台大校友，到底心底是怎麼想的？但他必須提醒林智堅與他的團隊，還有民進黨的台大校友們，不要輕忽台大的傳統，不要低估台大人心中永遠存在的：「對知識的真誠、對權威的質疑」。

蔡詩萍研判，林智堅團隊先是把解決「論文門」的策略，定位在「林原創」，而「暗示他人抄襲」；但當另一位當事人余政煌跳出來，堅稱毫無抄襲的可能，林智堅團隊又改口「從未暗指他人抄襲」時，其實是讓自己陷入騎虎難下。等到要對簿公堂（審查會）時，又再度暴露林智堅團隊的進退維谷，先是批評台大審查的政治色彩，接著指導教授陳明通、林智堅師徒雙雙缺席審查會。

蔡詩萍說，民進黨口口聲聲要珍惜台灣民主的價值，但民主價值包不包含「非民進黨的政黨選擇自由」？包不包含「不同意民進黨的言論表達自由？在民主政治的台灣，任何人都有可能是民進黨、國民黨，或是其它第三黨的選擇自由，所以，在民主、開放的社會，不會因為對方是哪個黨，就否定他的價值，而是要看他自己的專業成就，以及對社會的貢獻程度而定。

蔡詩萍說，換言之，在台大，任何一個教授，都可能有特定政治立場，任何一位學生都可能有特定政治偏好，但這不是決定「台大精神」的要件；決定「台大精神」的要件，是尊重知識的價值，尊重知識背後帶來的真理的力量。這精神太重要了，重要到如果沒有了，「台大就不叫台大」了。

蔡詩萍說，所以很容易理解，為何台大校園內，明明很多偏綠的教授，但何以他們多半都不太出聲？只因為「論文抄襲」不是隨便指控就能成案的，難道綠色學者就會「指鹿為馬」，藍色學者就會「馮馬不分」嗎？請問哪位藍綠學者敢公然說謊，敢冒天下之大不諱呢？陳明通、林智堅師徒，若非想太多，便是政治思維凌駕一切，但「都是小看了台大」，但民進黨內其他的台大人，可以這樣小看台大嗎？

蔡詩萍表示，民進黨已經二度執政，而且兩位民進黨總統都是台大人，要說不知道台大的精神，台大的傳統，他不但不信，甚且認為那是對兩位總統曾是台大人的一種羞辱。台大人如果過去可以反對國民黨，支持民進黨那叫台大精神的發揮，那如今質疑民進黨，支持其它政黨，難道就叫開倒車嗎？就叫會在學術審查時，不公正嗎？民進黨在林智堅「論文門」上，犯的第一個傲慢，不尊重台大精神。

蔡詩萍說，其次，民進黨也輕忽了，台大人對知識的尊敬，喜歡不那麼功利的探求真理。但林智堅團隊根本不願意「相信」、「尊重」台大對知識在乎的程度，那麼多民進黨人，曾在台大唸書，教書，難道他們也同意林智堅團隊對台大的「質疑」與「羞辱」嗎？那麼多民進黨從政者去台大進修，難道他們要的「只是學位」，不是成為「台大人一份子」的「台大精神」嗎？

蔡詩萍說，政黨政治裡，每個人難免有政黨選擇，但民主開放社會，不該以此來否定其專業與價值，否則，就是「非我族類的黨天下」意識，過去我們為何反對國民黨威權？不就因為它「黨天下」嗎？民進黨如果「全黨救一人」，救到沒是非，救到與「台大精神」為敵，甚至污衊「台大精神」，那它就已經在往「黨天下」沉淪了。期待民進黨內的台大人出來表態吧。

林智堅 2022大選 桃園市長 台大

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