批陳明通「狼狽為堅」 王鴻薇教育部檢舉：他自證己罪

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，指導教授、現任國安局長陳明通多次為其發聲辯護。台北市議員王鴻薇今開記者會批評陳明通挺林智堅是狼狽為「堅」，根本是自證有罪，她要向教育部、台大檢舉陳明通違反學術倫理，最重台大國發所可能要停招。

林智堅的論文指導教授、現任國安局長陳明通昨發表聲明還稱自己是「先修正」林的論文，「再交給」余正煌參考，隨後林智堅昨下午也開記者會回應，王鴻薇與德益法律事務所主管律師柯晨皓今舉行記者會。王鴻薇表示，指導老師豈能把學生還未發表的論文，拿給另一個學生使用，最重台大國發所可能要停招。

王鴻薇指出，自林智堅涉及論文抄襲以來，陳明通已發表三次聲明，每次聲明都配合林智堅開記者會，這代表陳明通跟林智堅充分配合、狼狽為「堅」，兩人口徑一致就是為替涉嫌抄襲找藉口和脫罪。

王鴻薇表示，按照昨天陳明通最新說法是在林智堅不知情狀況下，自己將林的論文拿給余正煌使用，這就是最強而有力的證據說明陳明通「自證有罪」，按照這個「劇本」，當然是嚴重違反學術倫理，因為指導教授、口試委員等，豈能把學生還未發表的論文，拿給另一個學生使用，這當然是嚴重違反相關學術倫理。

王鴻薇質疑，林智堅的論文事件經過將近一個月，因為無法釐清外界疑慮，所以兩人又想另一套劇本對外界說明，既然林智堅跟陳明通兩人都不願到台大說明，因此，她將根據專科以上學校學術倫理案件處理原則第四點第三款規定，信函向教育部具名檢舉，以及用電子郵件向台大檢舉陳明通違反學術倫理。