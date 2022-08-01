林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

民進黨桃園市長參選人林智堅近日深陷論文抄襲風波，30日他在臉書公開多項送至台大學術倫理審查會的資料，以強調論文的原創性。31日時資深媒體人黃揚明與朱學恒一起在直播中撥打公佈資料內的手機號碼，電話馬上被接通，讓兩人瞬間嚇壞。

林智堅30日時為證明論文原創性，公布了所有檢附給台大學倫會資料內的附件，並強調「對於論文，我的立場就是證明自己是原創絕無抄襲，至於涉入此事的其他人也必須倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定」。

《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中，黃揚明與朱學恒在資料之中發現疑似林智堅本人的手機號碼，因此決定直接在直播中撥打該電話，沒想到響了三聲之後真的有人將電話接起，朱學恒在一旁相當驚嚇，而黃揚明仍鎮定詢問「請問這是林智堅先生的電話嗎？」電話另一頭則回覆「對，你好，我是他的秘書，他現在正在行程中，請問你哪裡找？」兩人立刻表示目前正在直播，並說明目前狀況。

兩人在電話中提醒，林智堅的手機號碼其實有在團隊公布的資料當中，希望團隊可以做適當處理，而非帶有敵意而刻意惡搞。結束通話後，兩人相當傻眼，朱學恒隨即表示「小智團隊你那個要馬賽克啊！」，且兩人真的以為電話已經換了，沒想到出現這個結果「真的沒有SET好！」讓觀眾相當傻眼，表示「還真的接哩」、「不試沒事一試出事」、「號碼不能續約了」、「翻車現場」。