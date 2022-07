陳明通指結論不同不算抄襲 前教長曾志朗：胡說八道

國安局長陳明通針對林智堅和余正煌的論文爭議發表兩千字聲明,認為余、林兩人沒有誰抄襲誰的問題。中研院院士、教育部前部長曾志朗認為這是「胡說八道」。身為亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會執行委員的他表示,全世界關於論文抄襲的標準都是一樣的,是看論文內容、文字的雷同度有多高?這是用軟體比對就可以抓出的客觀事實。至於事後的解釋,「委員會不會受理」。

陳明通的聲明指出,林、余兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同,各有其研究發現與價值,稱不上誰抄誰。但曾志朗表示,若依亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會((Research Integrity in Asia and the Pacific Rim)對論文抄襲的標準,只會根據兩篇論文內容的雷同度有多高來判定,至於結論有什麼開創性,「那是你講的」,跟是否構成抄襲無關,「論文抄襲看的是內容,不是結論」。

曾志朗表示,若以亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會只會針對已經登錄在案的A和B論文做客觀的比對。若文字雷同度高到不可能是隨機的錯誤,「那就一定是抄襲」,較晚發表的B作者就會被判定是研究行為不端。 至於事後的解釋,「委員會不會受理,因為那是事後處理的問題,和是否抄襲的客觀判定是不相干的」。

曾志朗再以智財局的專利權登錄為例,「誰先登錄誰就拿到專利,晚一天登錄就不算。」誰先發表論文,便是拿到這篇論文的原創,「這也是客觀事實」。