林智堅：見過余正煌兩次 他都謝謝我提供資料助他論文

媒體報導民進黨內有建議林智堅乾脆放棄台大學籍以免被模糊焦點、被抹黑，林智堅今天中午受訪時強調，第一，沒有這個事。第二，他台大論文絕無抄襲，也會持續捍衛清白和人格。

林智堅今天參加桃園市蘆竹區模範父親表揚，市長鄭文燦、立委鄭運鵬也到場，媒體還問蔡總統對論文門定調以證據為基礎，賴香伶早上受訪表示不知道林的證據在哪裡？加上台大第一任的社科院長在臉書發文，聲明不希望學界被政界汙衊，還要教授勇敢面對。

對此，林智堅重申他之前第一時間就出面澄清，論文指導老師也都發聲明，表示他都是在老師的指導之下完成論文，我要再次說明，台大的論文用的是他2014年自己的選舉作為研究，民調的資料也是自己所擁有的，這個研究設計與草稿都是他完成在先，哪來所謂的抄襲？

林智堅說明，他在前一段時間已經都把相關的資料，和部分的資料透過第三人公證，已經送給臺大學倫會，他會持續就他在台大論文的部分跟大家做說明，並且來捍衛他自己的清白和人格。

對地方人士透露，林智堅來訪的時候對論文門、余正煌聲明的事情稍微吐苦水。林智堅說明，「余先生我過去其實並不認識，我跟他只見過兩次面」，一次是在導師宴，陳明通老師還特別介紹，也請他特別要跟我表示感謝，因為如果沒有我提供民調的資料和草稿，他的論文沒有辦法那麼快完成。

林智堅接著說，第2次見到余正煌是去年12月21日，新竹調查站辦的一個教育訓練，「當天其實我也不認得他，他主動過來跟我致意，再一次對於論文的事情對我表示感謝」。

林智堅表示昨天參加鄉親座談會，都很清楚地告訴選民，告訴桃園的鄉親，論文也好新竹市立棒球場也好，他都是扎扎實實的在做，不管是論文的研究，或者是過去新竹市政的建設，他都不希望因為選舉的關係，變成對手抹黑攻擊，不論是抹煞了過去新竹市政府過去努力打造的政績或是新竹經驗，或者是因為政治的介入，影響到他過去在學校自我提升的學術工作上，他希望都還是要回歸正軌，選舉就是要正面提出政見和牛肉。