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林智堅論文門 許介鱗：不容政治汙衊 不能與當權派妥協

聯合報／ 記者楊德宜許維寧／台北即時報導
許介鱗說，台大人絕不能遺忘傅斯年的精神。學界不容許被政治汙衊。 圖／取自許介鱗臉書
許介鱗說，台大人絕不能遺忘傅斯年的精神。學界不容許被政治汙衊。 圖／取自許介鱗臉書

首任社科院長：拿出學術良知 勇敢面對處理

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，台灣大學第一任的社科院長許介鱗昨天也在臉書發聲，他對於抄襲論文事件，深感遺憾。為了捍衛社科院的名譽，期盼各位教授拿出學術良知，同時秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理之。

今年88歲的許介鱗說，他已經退休23年，但見到台灣大學社科院內出現抄襲論文事件，深感遺憾。為了捍衛社科院的名譽，期盼各位教授們拿出學術良知， 同時秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對處理之。記得當年在他院長任內，把三民主義研究所改名為國家發展研究所，期盼將成為培育為國英才之中心。

台大人絕不能遺忘傅斯年精神」

許介鱗說，台大人絕不能遺忘傅斯年的精神。學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，也是扮演監督政府，絕不能隨便當了廉價的御用學者。學者是淨化社會最後防線。智者有勇氣。

許介鱗表示，過去日本明仁天皇還在念大學時，因為替父皇昭和天皇到海外親善訪問，是為國事賣力，可是教授會議決定這學生出席率不達標準而直接開除。這可證明日本學者的超然不可侵犯的立場，令人敬佩。我們該學習這樣不畏懼學者的風範。

許介鱗表示，台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協。這是他第一任社科院長的身分表達鼓勵年輕學者們，及社會賢達勇敢面對這一次的風波。為台灣的未來，好好的表率。

林智堅 2022大選 桃園市長 台大

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