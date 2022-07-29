余正煌委任律師昨開記者會今即「切割」事務所 網：怕被查水錶？

桃園市長參選人林智堅「論文案」延燒至今，昨（28）日余正煌委任律師曾威凱、張祐齊，才對林智堅陣營大動作反擊。今日，曾威凱就在臉書貼出聲明，強調此案件與「宏光展法律事務所」無關。

昨日下午，余正煌委任律師曾威凱、張祐齊臨時召開記者會，大動作反擊林志堅陣營。記者會中提到，「余正煌從來沒有看過林智堅論文」，抨擊林智堅陣營想用政治誤導整個方向，更直言「抄襲這件事，念小學就該知道」。

不過今日上午，曾威凱在臉書貼出聲明書並標註張祐齊，聲明書提到曾、張兩人均為「宏光展法律事務所」的合署辦公律師，「與『宏光展法律事務所』實際上並無業務往來或合作關係，各自獨立辦案。本件張祐齊律師、曾威凱律師承接余正煌先生有關論文案件為個人所執行之律師業務，與『宏光展法律事務所』所有律師無關，特此聲明。」

聲明一出，也引來部分網友留言，「事務所被查水錶嗎？」、「堅守正義的律師，加油！」、「不自殺聲明也要順便一下。」