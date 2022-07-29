不怕遭圍剿！ 王世堅說重話籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」

聯合新聞網／ 綜合報導
議員王世堅在節目呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」。記者鍾維軒／攝影
議員王世堅在節目呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」。記者鍾維軒／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅近日身陷論文爭議，同黨的台北市議員王世堅28日於節目呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」，這一番話使得主持人擔心王世堅遭圍剿，但王世堅則回應「過去被圍剿慣了」。

王世堅28日於節目《新聞面對面》中表示，目前桃園選情「說實在話，國民黨太差了」，且點名國民黨問題「從提名人選來看，自視過高且準備不足，即便撿到槍也膛炸把自己打死」，因此即便不換堅，帶著傷要打贏這場選戰也是沒有問題的。

然而針對論文爭議，王世堅表示「解鈴還須繫鈴人」，話鋒也突然一轉，表示「我今天必須再講重一點，不要挑戰社會的智慧」，他認為看待這件事情要把選舉跟政治放一邊，雖然會贏，但不應該用這樣的方式選贏。王世堅強調，學術是國家萬年大計，不應被動搖，從國家與社會價值來看「選舉絕對是一時的」，且競選公職最重要的就是「品格」及「能力」，當今天論文是否抄襲（品格）與新竹棒球場場地問題（能力）受到質疑，當事人就應該要知道如何處理。

王世堅說完此番重話後，主持人謝震武替他捏把冷汗詢問「你講這番話，不擔心圍剿？」，而王世堅則表示，自己過去被圍剿慣了，認為這個沒關係，且認為這是自己承受得起，自己也應當去承受。

王世堅此番言論引來網友議論，表示「哇，洽吉是不是要被出征了？」、「世堅這麼硬？敢挑戰鄭文燦」、「推正版堅哥」、「我這次無法反駁世堅了」、「推堅哥說真話」。

林智堅 2022大選 選情評論

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