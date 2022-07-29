趙少康籲林智堅與余正煌當面對質 點名蔡英文應「同台力挺」

聯合新聞網／ 綜合報導
中廣董事長趙少康發文呼籲林智堅（左）應該跟余正煌當面對質，並且要蔡英文（右）與林智堅同台表示支持，並大嗆「誰不敢，誰就是心虛，誰就是有問題」。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康發文呼籲林智堅（左）應該跟余正煌當面對質，並且要蔡英文（右）與林智堅同台表示支持，並大嗆「誰不敢，誰就是心虛，誰就是有問題」。圖／聯合報系資料照片

民進黨桃園市長參選人林智堅近期論文抄襲爭議延燒，中廣董事長趙少康29日發文呼籲林智堅應該跟余正煌當面對質，並且要蔡英文與林智堅同台表示支持，並大嗆「誰不敢，誰就是心虛，誰就是有問題」。

針對林智堅論文爭議，趙少康發文表示「兩份論文相似度那麼高，除非兩份論文都是陳明通幫他們寫的，否則不是林智堅抄余正煌的，就是余正煌抄林智堅的。」接著認為，余正煌已經站出來表示他不要說沒有抄林智堅的論文，連看都沒看過林智堅的論文，「那要如何抄？」

趙少康接著點名蔡英文總統，認為「蔡英文既然力挺林智堅，還要跟他同台表示支持」，且余正煌已親自參加台大審定會的約詢，林智堅就應該勇敢的面對審定會及余正煌的質疑，「親自參加審定會並跟余正煌當面對質，看看到底是誰抄誰的論文！」

最後趙少康也呼籲陳明通「應該親自到審定會說明」，甚至「三個人一起對質」。文末更嗆「誰不敢，誰就是心虛，誰就是有問題」，引來許多網友紛紛留言，表示「敢出來面對的，那肯定是原創的囉」、「敢站出來的就是真理，很簡單一翻兩瞪眼，越牽拖越難看」、「早該如此做」。

林智堅 2022大選 選情評論 蔡英文 余正煌

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