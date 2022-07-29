斷言林智堅論文爭議「已是死棋」 趙少康：他被余正煌「將軍」

民進黨桃園市長參選人林智堅近日論文爭議延燒，林智堅否認抄襲，然而關鍵人余正煌也發聲明表示自己並無抄襲，中廣董事長趙少康對此表示，林智堅被余正煌「將軍」且「已是死棋」。

趙少康針對林智堅論文爭議，於28日發文表示，「余正煌和林智堅的論文有大篇幅雷同，不只用字遣詞完全一致，連錯字都一模一樣，很明顯其中一定有人抄襲。」

趙少康接著說，「余正煌能說出他會把『多明尼肯大學』寫成『多明尼克肯大學』，是因為參考國民黨網站的錯誤內容，至於在論文中用『准碩士』稱呼林智堅，因為他根本不知道林智堅早取得中華大學碩士學位，非常明顯他就是原創。」因此趙少康呼籲，「既然兩份論文相似度極高，如果余正煌否認抄襲林智堅，那又是誰抄誰的？看來台大審定會應該把兩人請來當面對質，看看誰不敢來？」

趙少康批民進黨和陳明通、林智堅利用媒體聲量、各種圖表明示、暗示「林智堅是原創，余正煌是抄襲」，如今被原作者拿出鐵證洗臉，已經無可抵賴，因此趙少康不只呼籲林智堅趁早承認止血，也要求陳明通，他過去指導的論文有97％都鎖住不公開，應該全數攤在陽光下，交叉比對，「不讓大家檢驗，究竟在怕什麼？」

趙少康表示，余正煌一出面，林智堅就「不敢出席論文審定會」，因為一被問就倒了，林智堅一倒，全黨為他辯護的民進黨，年底選情就全盤皆輸，所以趙少康認為，林智堅只能緊咬「審定會不公」為藉口拒絕出席，甚至抹黑召集人、抹黑審定會。趙少康最後強調「可以預見，一旦被審定會認定論文抄襲，民進黨勢必搬出各種政治語言轉移焦點。」

桃園市長鄭文燦對論文事件則回應，這次論文事件是「一個先寫論文、一個先交論文」，但是原始資料包括民調數據「都是林智堅提供」，因此很確定論文架構是林智堅先寫，也先跟指導教授陳明通討論過、修改過，也強調後續將給台大學術倫理委員會判斷。鄭文燦強調，論文內的民調資訊等，確實是陳明通提供給余正煌，若把這份民調資料抽掉「余正煌先生的論文沒有任何基礎」，因此余正煌「不能夠事情過了以後，前面感謝、後面拆橋，這樣也是違反學術倫理。」