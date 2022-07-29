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林智堅回應論文被狠酸 李艷秋提五點：誠心希望小智能穩住！

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅。報系資料照。記者胡經周／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅。報系資料照。記者胡經周／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅近日的論文抄襲爭議持續延燒，關鍵當事人余正煌表示自己從未抄襲，林智堅競選辦公室28日說明並強調林智堅就是論文原創者，而林智堅競選辦公室的回應則被資深媒體人李艷秋點評「絕了」，並笑稱「希望小智能穩住，這個夏天，就靠你消暑了！」

李艷秋28日針對林智堅論文抄襲爭議發文，表示林智堅辦公室的回應「可絕了」，並針對5點回應一一點評。關於第一點「林智堅並沒有指責任何人抄襲」，李艷秋表示，「林智堅不是說『我是原創，提供給余學長，他先畢業』，陳明通也說『林是論文的原創者』，所以余正煌是非原創。不是原創卻寫出高度相似的論文，不就是抄的嗎？是我中文太差嗎？」

第二點，關於林智堅認為「余正煌的聲明和陳明通教授的說法是相符的」，也就是「論文相似是因為陳明通的教學與指導論文寫作有關」，李艷秋表示，「余已經提出論文中兩處錯誤的源頭，證明是自己查找資料，但是林智堅連錯誤也照抄，甚至忘記自己是中華大學碩士，還跟著余同學稱自己是『准』碩士，連錯字都ㄧ樣，難道這也是陳明通指導的嗎？」

第三點，關於林智堅認為「國民黨干擾學術自由，竟然向台大檢舉余正煌抄襲」，李艷秋回應，既然林智堅不承認抄襲，指導教授也全力護航，要釐清真相，當然要余同學出面說明，你一方面指控國民黨干擾學術，一方面阻擋蘇宏達任學倫會召委，根本是媽的多重宇宙，不搞穿越就完全不知他們在説什麼。」

第四點，關於林智堅呼籲國民黨停止將髒手伸向校園及公務機關，李艷秋表示，「中華大學擔任林智堅論文審查委員會召委的系主任突然請辭走人了，有點學術良知的大概都幹不下去。至於那位董事長，本業是民進黨發言人，黨發言人兼校董，說髒手染指校園太沈重，應該只是富貴手啦！除了校園外，這些年把手伸入公務機關的，你覺得是國民黨還是民進黨幹得多？現在鬧成這樣，還是快拖共產黨來神救援吧！」

最後一點，林智堅期待期待台大社科院學倫會能公正公平，還自己清白，李艷秋認為「這點最搞笑」，因為「你連去都不去，還多方抵制，是怎樣還你清白啊？ 」，文末也大酸林智堅，表示「誠心希望小智能穩住，這個夏天，就靠你消暑了！」

林智堅 2022大選 桃園市長 李艷秋 選情評論

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