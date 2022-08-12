論文門時間軸／台大學倫會認定抄襲撤學位 林智堅宣布退選拚清白

民進黨提名桃園市長參選人林智堅深陷論文涉抄襲泥淖，事件延燒一個多月，林面對指控始終說不清楚。而台大在受理審查後，終於在8月9日做出決議，認定余正煌並無抄襲，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。《聯合新聞網》整理報導林智堅「論文門」時間軸，讓讀者一次看懂事件始末。

難甩論文抄襲質疑 林智堅宣布退選桃園市長

民進黨桃園市長參選人林智堅（圖）今天在民進黨中央舉行記者會，宣布退出桃園市長選舉，說明過後向台下一鞠躬。記者許正宏／攝影

聲明稿全文 林智堅：遺憾半途成為傷兵離開戰場

民進黨下午召開記者會宣布林智堅退選桃園市長，林智堅表示，不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲。因此選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。 《詳全文》

林智堅被台大撤銷學位 多人點名當時的指導教授陳明通也有責

「不能放過學術詐騙集團」 王鴻薇向教育部檢舉陳明通

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲，學位被台灣大學撤銷，多人點名林智堅當時的指導教授、國安局長陳明通也有責任。王鴻薇11日在臉書出示投遞記要，表示教育部已經收到她檢舉陳明通的檢舉函了，「抄襲事證確鑿，不能放過這些學術詐騙集團」。 《詳全文》

三度拒赴台大說明 林智堅赴中華大學說明「沒抄襲」

林智堅8月10日赴中華大學說明論文。圖／聯合報系資料照片

林智堅今赴中華大學說明論文「沒抄襲」 對審定會詢問對答順暢

「論文案」中華大學部分有新進展，知情人士表示，林智堅在8月10日已經出席中華大學的學倫會議，並向審定委員完整說明他完成碩士論文的過程，並在會議上表達自己沒有抄襲。在會議過程中，審定委員詢問林智堅有關碩士論文、竹科報告與研討會論文的關係，林除了完整說明自己參與的過程，對於委員的詢問也都能對答如流。 《詳全文》

抄襲情節嚴重 台大核定撤銷林智堅碩士學位

台大今天上午召開記者會，由台大主任秘書王根樹(中)、教務長丁詩同（左）、社科院院長及委員會召集人蘇宏達（右）出席說明審理進度。記者杜建重／攝影

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

民進黨籍桃園市長參選人林智堅論文案遭指控涉嫌抄襲。台大於7月6日接獲檢舉各界檢舉和事證，確認受理後並於7月20日成立學術倫理審定會受理，經過台大今天（8/9）上午召開記者會，台大核定余正煌並無抄襲，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。 《詳全文》

指導教授陳明通再救援 「論文門」水落石出？

民進黨桃園市長參選人林智堅，今早在桃園市長鄭文燦陪同下赴南門市場掃街拜票。記者賴佩璇／攝影

論文門事件似亂流 林智堅：已水落石出 應回選舉正軌

對於論文事件，林智堅表示，一直以來自己的態度都是很正面而且面對問題，前兩天國安局長陳明通發表了聲明之後，這件事情總算是水落石出。 《詳全文》

再寫2000字長文 陳明通三度發文救智堅

國安局長陳明通（右）7月31日再發聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。本報資料照片

陳明通再發聲明救援林智堅 揭論文關鍵錯字是林先余後

林智堅的碩士論文案指導教授、現任國安局長陳明通7月31日再次發出近2000字的聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。

他說，重點是林智堅、余正煌兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，而且是各有研究發現與價值的。尤其是林智堅的研究發現，對現在「三腳督」的選戰，「槓桿者」如何不被完全棄保，具有理論及實務上的意義。

至於兩者論文內容皆有「多明尼克肯大學」的描述，遭受連「錯字都一樣」顯涉抄襲的質疑，陳明通則說，這些描述「最早」出現於2016年2月1日林智堅的研究計畫，余正煌2016年3月8日email給他的研究計畫中也曾出現，「這兩個檔案在我的信箱都可以找到，也都完成了公證」，而這個用法實則出自國民黨網站，且2014年選舉黃頁網站也有相同寫法。 《詳全文》

公開給台大學倫會資料 驚見「請智堅自我發揮」文字

林智堅（右起）中午和鄭文燦、鄭運鵬參加父親節表揚活動受訪時，再度捍衛自己論文，稍後並在臉書發表聲明。記者鄭國樑／攝影

「請智堅自我發揮」林智堅論文草稿驚見紅字標註 徐巧芯：太搞笑了吧

林智堅今天在臉書公布全部遞交給台大學術倫理審查會的資料，但台北市議員徐巧芯打開一份標示為「研究計畫書草稿」的檔案，發現「研究緣起」處竟寫「請智堅自我發揮一下」，徐巧芯說，拿一份沒辦法證明是自己寫的文件當證據，太搞笑了吧。 《詳全文》

稱因換電腦、台大Email被刪致資料遺失 遭各界質疑

林智堅稱學生信箱部分信件已被台大計中刪除。本報資料照片

林智堅信箱內容被刪除遭質疑 台大：信件自負保管責任

林智堅日前未出席論文審定會，改提出6000字聲明。文末則稱，就學時使用的台大電子信箱內容已被計算機中心刪除，部分寫作資料遺失。但各界遭質疑台大計中不會刪除學生信箱，台大今天則說，校友信箱服務終身保留，但畢業後郵件系統將轉換，會通知學生自行備份舊系統信箱信件，計中不負責保管。 《詳全文》

林智堅團隊堅稱是原創 余正煌大動作反擊

林智堅團隊表示，余正煌論文有三大突兀，證明林智堅為原創。本報系資料照

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

林智堅競辦發言人黃韋鈞7月28日表示，該案另一位當事人余正煌在論文中，有三點突兀、前後邏輯相反的地方，對比林智堅論文則都符合邏輯，足以證明林智堅論文為原創，絕無抄襲。 《詳全文》

余正煌的委任律師曾凱威（右）、張祐齊（左）拿出余正煌與林智堅的論文，指出林智堅的就是抄襲余正煌的論文。記者季相儒／攝影

余正煌：到現在沒看過林智堅論文 也懶得看

林團隊舉行記者會指涉人余正煌在論文中有三點突兀，林智堅論文則都符合邏輯，證明林智堅論文為原創，絕無抄襲。當事人余正煌7月28日委由律師大動作反擊，並直言「從來沒有看過林智堅論文，不知道他論文寫什麼，到現在都沒看過，因為也懶得去看，跟他沒關係」。 《詳全文》

阿通師信件稱「宜玲」 Gmail信箱是誰的？

媒體人黃揚明質疑，公證書記載陳明通是使用台大的郵件系統，為什麼楊玲宜口中的市長公務信箱，使用的卻是Gmail帳號？圖／取自黃揚明臉書

Gmail當公務信箱 媒體人再提證據爆林智堅公器私用

媒體人黃揚明25日爆林智堅當市長讀碩士班時，竟叫領市府公帑的辦公室副主任楊玲宜處理私人論文；楊回擊是「公務信箱」，黃揚明7月26日再質疑，楊口中的「市長公務信箱」，為何是Gmail？

黃揚明說，根據他查閱新竹市政府官網以及向新竹市府相關人士洽詢，新竹市府的公務電子郵件帳號其實都是「@ems.hccg.gov.tw」，為何楊口中的「林市長的公務信箱」，在截圖上卻是顯示「＠gmail.com」？ 《詳全文》

機要秘書幫處理相關事務 論文非親手寫？

資深媒體人黃揚明今在臉書指出，在聯合報攝影記者葉信菉記者會現場拍攝相關檔案的照片中，有一則即時新聞刊登的照片，發現林智堅陣營漏遮了一塊，也就是EMAIL系統的郵件摘要，意外讓助理的稱謂「玲宜」曝光。本報資料照片

媒體人點出聯合報一張照片 揭露林智堅論文門關鍵證據

「林智堅關鍵證據解密，助理「玲宜」曝光了！」，資深媒體人黃揚明7月25日在臉書指出，市長讀碩士班，領取市府公帑的辦公室副主任幫市長處理私人的論文事務，是不是公私不分？如果指導教授傳送林智堅的論文相關檔案是傳到市長辦公室副主任的信箱內，請問林智堅要如何證明這些論文內容是他親手所撰寫？ 《詳全文》

指導教授陳明通發4000字長文再護航

國安局長陳明通。圖／聯合報系資料照片

林智堅論文爭議連環爆 老師陳明通再發4千字長文喊冤

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，林當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通今發出四千字長文的聲明，再次替林智堅喊冤，他強調，林智堅與另名學生余正煌兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，在「操作性定義」當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題。「我要再次說明林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』的說法」。 《詳全文》

涉抄襲再現新事證 竹科報告列論文並公開違保密規定

台北市議員王鴻薇(左)今天對林智堅論文疑似抄襲提出新事證。記者徐偉真／攝影

竹科標案合約規定人員需保密 王鴻薇：林智堅知法犯法

台北市議員王鴻薇7月21日針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲疑雲提出新事證。王鴻薇說，被林智堅論文抄襲的新竹科學園區管理局標案合約內容中規定參與人員都需簽保密協定，她要求林智堅說明有沒有簽署，也質疑若林智堅有簽卻還把標案變成自己的論文並公開，那更是知法犯法，罪加一等。 《詳全文》

林稱擁竹科報告著作權 立委：他一個字都沒寫

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議不斷，國民黨台北市議員王鴻薇（圖）昨提出竹科管理局資料，表示林智堅沒寫報告卻說自己有著作權。圖／王鴻薇提供

林智堅有竹科報告著作權？ 王鴻薇秀證據：只幫忙發問卷

台北市議員王鴻薇今天表示，林智堅之前表示自己有竹科報告的著作權，但根據新竹科學園區管理局提供的資料顯示，林智堅在該報告的分工「就是個幫忙發問卷的」，林智堅哪來的膽子說有著作權？ 《詳全文》

林智堅幕僚對中華大學下指導棋 幫林脫罪

台北市議員王鴻薇今天拿出對話截圖，爆料林智堅幕僚對中華大學下指導棋。記者徐偉真／攝影

王鴻薇爆林智堅幕僚教中華大學脫罪說詞

台北市議員王鴻薇今再爆林智堅幕僚事後竟向中華大學下指導棋，要幫林智堅脫罪，傳訊息「教」中華大學脫罪說詞；王鴻薇說，林智堅任由親信干預校園獨立運作，根本是「吃人夠夠」。 《詳全文》

碩論再遭爆抄襲月刊 相同內容逾九成

針對林智堅論文涉抄襲，議員王鴻薇（左）、議員參選人凌濤（右）上午在市議會表示林智堅論文的第二章文獻探討的第一節到第四節，幾乎全文複製貼上2005年12月的品質月刊的第41卷12期，抨擊林智堅是「抄跑專家」。記者曾學仁／攝影

王鴻薇再爆料 指林智堅論文抄月刊文章

議員王鴻薇、議員參選人凌濤7月6日上午在市議會舉行「踢爆林智堅論文抄襲最後一塊拼圖」記者會，表示品質月刊文章是補足最後一塊中華大學論文抄襲案的拼圖，指林智堅論文的第二章文獻探討的第一節到第四節，幾乎全文複製貼上2005年12月的品質月刊的第41卷12期，P52-56「國家顧客滿意指標之發展與建構」，讓論文內容26700字、由原先的相同23450字加上1679字，抄襲內容從87.8%上升到94.1%。 《詳全文》

「論文門」掀序幕 中華大學、台大國發所碩論遭爆抄襲

台北市議員王鴻薇7月5日指控新竹市長林智堅的中華大學碩論涉抄襲竹科報告，批評林智堅連政府標案都敢抄好抄滿。記者曾學仁／攝影

市議員王鴻薇爆料 林智堅論文涉抄襲 碩論遭爆與竹科報告雷同

台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，二○○八年在中華大學發表的碩士論文「以ＴＣＳＩ模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年六月新竹科學園區的「以ＴＣＳＩ模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。 《詳全文》

林智堅再被爆國發所論文涉抄襲 媒體人舉證嘆：看了很傻眼