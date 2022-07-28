快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

林智堅政治生命將終結？ 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅「論文案」與「棒球場事件」持續發酵，引發討論。本報系資料照
民進黨桃園市長參選人林智堅「論文案」與「棒球場事件」持續發酵，引發討論。本報系資料照

民進黨桃園市長參選人林智堅近日深陷論文事件與新竹球場爭議，各界都開始傳出是否會「換堅」或「退選」的討論，前立委沈富雄28日就表示，若情況「山崩地裂」，在總統親自動口前可能就不得不退選。

沈富雄28日於廣播節目《POP撞新聞》表示，從蔡英文總統到黨秘書長、柯建銘總召、桃園市長鄭文燦等⋯⋯每一個人都很煩惱，而且不好意思問林智堅的論文真偽，沈富雄認為綠營高層們「誤判」情勢，以為這樣硬撐可以過，他認為綠營的「預測是錯的」。

沈富雄接著表示「最後視事情演變，如果山崩地裂，就由不得你，甚至在總統動口之前，林智堅就不得不退選」，因此若最後在選舉公報上有林智堅這三個字，恐怕就是「民進黨的大災難」，因為他已經被視為「是民進黨的人格特質、民進黨的道德崩壞」。

針對這系列風波，桃園市長鄭文燦在22日曾說「我們沒有什麼陣前換將這種說法」。行政院長蘇貞昌27日表示，尊重相關機構調查及審理，並呼籲勿以訛傳訛。

林智堅 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

草皮神人解析「新竹棒球場鋪草皮問題」 網暴動：長知識

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：每個球員都臭臉

內湖交通有解了？網友拋「這方法」被大讚：交通部長好！

林智堅爭議不斷 網友：「換堅」都是自己人在喊

相關新聞

林智堅政治生命將終結？ 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

民進黨桃園市長參選人林智堅近日深陷論文事件與新竹球場爭議，各界都開始傳出是否會「換堅」或「退選」的討論，前立委沈富雄28日就表示，若情況「山崩地裂」，在總統親自動口前可能就不得不退選。

遭余正煌律師直指抄襲 林智堅陣營回應了

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風波，另名當事人余正煌的委任律師今天直指，林智堅就算不是抄襲余，也是抄襲其他學者。林智...

深陷論文風波...林智堅6000字聲明曝光 「我比任何人在乎自己的名譽」

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風波，台大學術倫理審定委員會昨開會討論此案。林智堅今天公開提供給學倫會的千字聲明，列出...

頂頭上司是陳明通會擔心？ 余正煌律師：相信長官知進退

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文案」持續延燒，關鍵人物、調查員余正煌今委由律師大動作反擊林智堅陣營的指涉。對於余頂頭上司...

余正煌律師再曝鐵證：林智堅就算沒抄余 也抄了其他學者

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議延燒，林團隊今舉行記者會指涉另一位當事人余正煌在論文中有三點突兀，林智堅論文則都符...

批政治力介入林智堅論文門 賴香伶：民進黨要救對人

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，外界開始出現「換堅」聲浪。民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，民進黨立委高嘉瑜日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。