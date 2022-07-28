林智堅政治生命將終結？ 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

民進黨桃園市長參選人林智堅近日深陷論文事件與新竹球場爭議，各界都開始傳出是否會「換堅」或「退選」的討論，前立委沈富雄28日就表示，若情況「山崩地裂」，在總統親自動口前可能就不得不退選。

沈富雄28日於廣播節目《POP撞新聞》表示，從蔡英文總統到黨秘書長、柯建銘總召、桃園市長鄭文燦等⋯⋯每一個人都很煩惱，而且不好意思問林智堅的論文真偽，沈富雄認為綠營高層們「誤判」情勢，以為這樣硬撐可以過，他認為綠營的「預測是錯的」。

沈富雄接著表示「最後視事情演變，如果山崩地裂，就由不得你，甚至在總統動口之前，林智堅就不得不退選」，因此若最後在選舉公報上有林智堅這三個字，恐怕就是「民進黨的大災難」，因為他已經被視為「是民進黨的人格特質、民進黨的道德崩壞」。

針對這系列風波，桃園市長鄭文燦在22日曾說「我們沒有什麼陣前換將這種說法」。行政院長蘇貞昌27日表示，尊重相關機構調查及審理，並呼籲勿以訛傳訛。