林智堅爭議不斷 網友：「換堅」都是自己人在喊

近期民進黨桃園市長參選人林智堅爭議不斷，從論文抄襲風波到新竹球場等，使得許多綠營支持者相當焦慮，有網友就表示，綠營內部或支持者都已經開始討論「換堅」的可能性。

近期林智堅面對許多風波，政黑板有網友以「現在最想換掉林智堅的就民進黨的啊XD」為題，發文表示「國民黨看到這個大草包根本爽死，每天消遣」，民進黨不管是內部還是支持者，對於換人已經出現了不同的意見，認為「換堅」議題已經開始發酵。

而該名網友接著表示「我是覺得別換人啦，學位的問題，信者恆信，球場下個月就沒人吵了，林智堅把態度做出來，台灣人還是很吃這套。」認為沒有換堅的必要，因此認為說要換堅的都是綠營的人居多。

網友針對這個想法，紛紛留言表示「啊堅現在就只是鞏固死忠票就夠贏了」、「不要換啦幹嘛換，我要看到血流成河」、「不要天真以為肥燦的票可以完全傳給小智啦，小智爛到淺綠跟中間選民都投不下去」、「真正桃園人關心的是燦哥政策能不能延續問題啦」、「如果藍營是別人選還有機會贏...但偏偏是張善政，也難怪綠營要賭到底了」。