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林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大「駁回申請迴避案」

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視論文門為「醜聞」！林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大今駁回

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）申請迴避案，要求蘇宏達迴避，今遭台大駁回。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）申請迴避案，要求蘇宏達迴避，今遭台大駁回。記者曾增勳／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議連環爆，林智堅委任律師黃帝穎指出，台大審定委員會召集人蘇宏達未審先判將本案視為「醜聞」，已正式具狀申請迴避。台大今天傍晚表示，今天召開審議會，會議一開始就針對迴避案進行討論，經所有委員逐一發言討論後，以無計名投票表決，一致決定「駁回申請迴避案」。

台大審定委員會召集人蘇宏達日前對內發布信件，將林智堅該案稱為「醜聞」。林智堅委任律師黃帝穎表示，蘇宏達過去將本案定調為醜聞，已涉及先入為主，律師團已正式具狀申請迴避，若台大仍決議不迴避，林智堅將依行政程序法提起覆決。

台大稍早回應，審定委員會於今日召開會議，會議一開始即針對被檢舉人林智堅所委任三位律師提出的召集人迴避申請案進行討論，並選出一位委員代理會議主席。

台大說明，於宣讀案由後，由於林智堅和委任律師均未出席，由代理會議主席述明申請人主張與所提事證，再由被要求迴避人蘇宏達說明後離席。經所有委員逐一發言、充分討論後，以無計名投票表決方式決定「駁回申請迴避案」。駁回理由為申請人所提事證，並無具體事實足以認定被要求迴避人於本案執行職務有偏頗之虞。

台大也說，近日有關外界指控校內洩漏會議資訊均非事實，學校依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏，若有相關事證請各界透過司法途徑檢舉。審定會獨立進行過程保密，不會再就今日會議再做說明。

林智堅 2022大選 桃園市長

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