林智堅論文案綠營控蘇宏達偏頗 藍綠陷口水紛爭

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台大社科院長蘇宏達立場偏藍，不應該作為學術倫理審查委員會的召集人！」民進黨桃園立委鄭運鵬、律師黃帝穎25日指控蘇宏達過往發言立場偏頗，不應該作為委員會召集人，必須迴避；黃帝穎也搬出《行政程序法》等法條佐證。但國民黨發言人林家興質疑，民進黨自己也是「未審先判」。

蘇宏達立場偏頗

鄭運鵬說，蘇宏達很有名，是常在臉書發表看法、投書媒體的教授，包括在2020年1月4日，批評民進黨立委林靜儀的政治立場是「說謊是掌權者的特權」，還有在2021年10月進行4大公投時，到國民黨中常會進行專案報告，攻擊民進黨開放萊豬。

鄭運鵬說，蘇宏達並未看過林智堅團隊要呈給學術倫理審查委員會的資料，卻直接在內部信說這件事是「醜聞」，使得聯合報將其放在頭版，且在發布聲明前，並未約見林智堅，身為社科院長卻未審先判，沒看到證據就咬上去，這樣的召集人無法使外界相信其審查之公正，理應迴避。

黃帝穎則說，按照《行政程序法》第33條、《台大學術倫理審查辦法》等規定，審查者都必須要公正、不帶偏頗，顯然蘇教授的行為已經違反相關規定，雖然是召集人，還是必須要迴避。

誰先未審先判？

但對此，國民黨文傳會主委林家興在臉書指出，直接點名台大學倫會召集人蘇宏達老師有政治立場，讓許多人驚訝，民進黨當年用調查局、警察局查蘇教授水表不成，如今竟又可以如此赤裸對台大施壓，究竟是誰未審先判？他痛批，民進黨意圖先把台大學倫會貼上政治偏頗的標籤，實在是相當惡劣。

立場較偏時代力量的名嘴周偉航亦說，依照審查辦法，為維護審定之客觀性與公平性，與被檢舉人現有或曾有論文指導師生關係、口試委員、四親等內之血親或姻親、學術合作關係或其他利害關係人，不得擔任審定委員會委員，蘇宏達符合哪一個項目？他認為，民進黨所持理由是「政治偏頗」與「未審先判」，但這和「利害關係」實在是牽不上關係。

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