快訊

影／司機員急按喇叭 男爬坡上鐵道下一秒身首異處

泫雅驚傳錄影中途昏倒！ 經紀公司緊急取消所有行程

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／論文案喊話 林智堅：我是原創絕無抄襲

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅上午舉行記者會，並強調自己是原創，絕無抄襲。記者葉信菉／攝影
論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅上午舉行記者會，並強調自己是原創，絕無抄襲。記者葉信菉／攝影

論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅上午舉行記者會反擊，林智堅再次喊話強調，他是原創，絕無抄襲，並表示學歷不是最重要的，聆聽在地人民的聲音才是最重要的。

立委鄭運鵬提出林智堅與老師陳明通溝通論文的過程證據，表示林智堅早在余同學之前就進行題目發想與寫作，甚至論文的民調資料都是他提供，只是因為余同學比較早畢業，所以被認為是抄襲。

【中央社／台北24日電】

民進黨桃園市長參選人林智堅今天說，台大國發所的碩士論文，「我是原創，絕無抄襲」，他是題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，是出於善意提供相關資料給余先生。

林智堅上午在民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同下，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。

林智堅表示，2013年他考試進入台大國發所，接受台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通指導，2015暑假結束後討論碩士論文題目，是以2014年新竹市長選舉「三腳督」的槓桿者為研究對象。

林智堅指出，台大國發所的碩士論文，「我是原創，絕無抄襲」，題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，與余先生（余正煌）的論文有很多雷同，是「研究設計」部分。

林智堅說，他和余先生只有在導師宴見過一次，但不認識、也沒有聯繫，他是出於善意提供相關資料，陳明通是盡責的指導老師、余先生就是積極努力完成學業的研究生，會造成這樣結果始料未及。

論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅表示學歷不是最重要的，聆聽在地人民的聲音才是最重要的。記者葉信菉／攝影
論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅表示學歷不是最重要的，聆聽在地人民的聲音才是最重要的。記者葉信菉／攝影
立委鄭運鵬提出林智堅與老師陳明通溝通論文的過程證據，表示林智堅早在余同學之前就進行題目發想與寫作，甚至論文的民調資料都是他提供，只是因為余同學比較早畢業，所以被認為是抄襲。記者葉信菉／攝影
立委鄭運鵬提出林智堅與老師陳明通溝通論文的過程證據，表示林智堅早在余同學之前就進行題目發想與寫作，甚至論文的民調資料都是他提供，只是因為余同學比較早畢業，所以被認為是抄襲。記者葉信菉／攝影
論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅上午舉行記者會，並強調自己是原創，絕無抄襲。記者葉信菉／攝影
論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅上午舉行記者會，並強調自己是原創，絕無抄襲。記者葉信菉／攝影

林智堅 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

直播／林智堅：論文我是原創、絕無抄襲 鄭運鵬籲台大勿有先入為主的偏見

林智堅：論文原創絕無抄襲 善意提供資料給余先生

新竹棒球場遭詬病怎扛責 林智堅回應了

陳明通背書林智堅論文 陳學聖提4疑點：說不通！

相關新聞

獨／林智堅論文案 蘇宏達發內部信直指「醜聞」：依據法規毋枉毋縱

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文疑似抄襲，國民黨多名市議員日前已具名檢舉，台大日前表示確認受理，校內已組成審...

直播／林智堅：論文我是原創、絕無抄襲 律師點名蘇宏達自請迴避

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲延燒，林智堅競辦昨天表示，林智堅已找到台大論文沒抄襲的重要事證，並透過律師保全證據...

陳明通背書林智堅論文 陳學聖提4疑點：說不通！

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所教授、國安局長陳明通日前發聲明，重申林智堅是論文原創者。國民黨前立委陳學聖今表示，...

論文爭議／林智堅今公布事證 朱立倫轟台灣之恥

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲延燒，當年的台大國發所指導教授、國安局長陳明通昨發出四千多字聲明，強調無涉抄襲、林...

批林智堅論文門越講越花 賴香伶：干擾審查意圖明顯

民進黨桃園市長參選人林智堅上午舉行碩士論文記者會，再次強調自己是原創，絕沒有抄襲。民眾黨市長參選人賴香伶諷刺，爭議越講越...

林智堅強調台大碩論是原創 出示與陳明通往來Email

民進黨桃園市長參選人林智堅今天針對論文疑雲舉行記者會，對於他就讀台大國發所碩士專班撰寫的論文被指控與另外一位研究生余正煌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。