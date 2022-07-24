影／論文案喊話 林智堅：我是原創絕無抄襲

論文抄襲案引發大眾關注，桃園市長參選人林智堅上午舉行記者會反擊，林智堅再次喊話強調，他是原創，絕無抄襲，並表示學歷不是最重要的，聆聽在地人民的聲音才是最重要的。

立委鄭運鵬提出林智堅與老師陳明通溝通論文的過程證據，表示林智堅早在余同學之前就進行題目發想與寫作，甚至論文的民調資料都是他提供，只是因為余同學比較早畢業，所以被認為是抄襲。

【中央社／台北24日電】

民進黨桃園市長參選人林智堅今天說，台大國發所的碩士論文，「我是原創，絕無抄襲」，他是題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，是出於善意提供相關資料給余先生。

林智堅上午在民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同下，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。

林智堅表示，2013年他考試進入台大國發所，接受台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通指導，2015暑假結束後討論碩士論文題目，是以2014年新竹市長選舉「三腳督」的槓桿者為研究對象。

林智堅指出，台大國發所的碩士論文，「我是原創，絕無抄襲」，題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，與余先生（余正煌）的論文有很多雷同，是「研究設計」部分。

林智堅說，他和余先生只有在導師宴見過一次，但不認識、也沒有聯繫，他是出於善意提供相關資料，陳明通是盡責的指導老師、余先生就是積極努力完成學業的研究生，會造成這樣結果始料未及。