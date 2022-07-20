林智堅涉抄襲成案 台大蘇宏達坦言「審查需勇氣」：多教授怕遭查水表

確定要查林智堅的國發所碩論是否抄襲了！台灣大學20日宣布，校方將受理前新竹市長林智堅涉嫌抄襲的案件，並依規定成立審定委員會展開後續調查，屆時林智堅與其指導教授陳明通恐需出面說明。委員會召集人蘇宏達私下表示，任務艱鉅，若要誠實與正直，需要非常大的勇氣。

林智堅需說明

台大20日發布聲明指出，依照「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，將成立審定委員會展開調查。委員會將於期限內完成審定，於召開審定委員會時，將通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。

這代表台大屆時將請林智堅到校說明，或可用書面方式替代，若未於通知期限內提出書面說明或到場陳述意見，則視為放棄陳述機會；必要時，審定委員會也可邀請林智堅的指導教授陳明通列席。

另根據處理要點，審定委員會將以院長擔任召集人，林智堅一案召集人將是台大社科院院長蘇宏達。蘇宏達日前也對外公開表示，林智堅的論文案，已經讓社科院的學術聲望「受到嚴重傷害」，一定要全力捍衛才行。他也強調，調查絕對毋枉毋縱。

審查需要勇氣

依照處理要點，審定委員會最慢應於兩個月內完成審定，並公布結果供外界監督。據了解，由於此案具有高度政治敏感性，很多教授拒絕擔任審查委員，害怕遭到查水表，對此，蘇宏達曾感嘆，希望大家能為國家禱告，參與審查的台大教授非常需要正直與誠實的勇氣。

林智堅另一篇中華大學的碩士論文也涉嫌抄襲，對此，中華大學在13日就曾發表聲明，學校已由校內外專業人士組成審議委員會進入調查程序，學校會尊重獨立調查結果，並接受社會公評。

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