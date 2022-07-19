訪異域故事館體驗戰場 林智堅：心中只有市民無藍綠

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午前往龍岡忠貞異域故事館參訪，認識異域孤軍和為國奮鬥故事，林表示，桃竹是族群多元的市，他做為地方首長建設不分藍綠，心裡只有市民，他和巿長鄭文燦在2018年選舉已證實用政績推倒藍綠高牆。

林智堅拜訪異域故事館前，異域故事館董事長王根深接到鄭文燦打電話請託，王根深親自接待林智堅及詳細說明異域孤軍故事由來。

林模擬戰場打機關槍，覺得槍聲很大，林說，看到這段悲傷戰爭故事，覺得戰爭發生會讓很多人顛沛流離，失去家人、失去生命，我們應記取教訓。

林智堅表示，王根深講的是對國家的認同和對台灣土地的熱愛，將孤軍顛沛故事延續下去，桃竹是族群多元城市，他擔任新竹市長時將軍村都更拆除，他指定歷史建築爭取經費保存，他做為地方首長建設不分藍綠，心裡只有市民、沒有藍綠。