快訊

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

論文門燒到新竹市長寶座 林智堅接班人沈慧虹腹背受敵

訪異域故事館體驗戰場 林智堅：心中只有市民無藍綠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園市長林智堅（中）參訪龍岡異域故事館和受訪。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長林智堅（中）參訪龍岡異域故事館和受訪。記者曾增勳／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午前往龍岡忠貞異域故事館參訪，認識異域孤軍和為國奮鬥故事，林表示，桃竹是族群多元的市，他做為地方首長建設不分藍綠，心裡只有市民，他和巿長鄭文燦在2018年選舉已證實用政績推倒藍綠高牆。

林智堅拜訪異域故事館前，異域故事館董事長王根深接到鄭文燦打電話請託，王根深親自接待林智堅及詳細說明異域孤軍故事由來。

林模擬戰場打機關槍，覺得槍聲很大，林說，看到這段悲傷戰爭故事，覺得戰爭發生會讓很多人顛沛流離，失去家人、失去生命，我們應記取教訓。

林智堅表示，王根深講的是對國家的認同和對台灣土地的熱愛，將孤軍顛沛故事延續下去，桃竹是族群多元城市，他擔任新竹市長時將軍村都更拆除，他指定歷史建築爭取經費保存，他做為地方首長建設不分藍綠，心裡只有市民、沒有藍綠。

林智堅現場DIY製作木瓜絲雲南美食，他表示，他到桃園十幾天，借由團隊安排密集拜訪桃園13個行政區，有產業、文化、教育、工會和許多社區活動，希用最短時間勤走基層，了解桃園在地文化、民俗風情，希望得到更多在地資訊轉換為政策，推出好的政策、政見，得到桃園市民支持

民進黨桃園市長林智堅（中）參訪龍岡異域故事館體驗打機關槍聲。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長林智堅（中）參訪龍岡異域故事館體驗打機關槍聲。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長林智堅（左二）參訪龍岡異域故事館DIY木瓜絲。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長林智堅（左二）參訪龍岡異域故事館DIY木瓜絲。記者曾增勳／攝影

林智堅 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

影／林智堅論文風波 游智彬自創諷刺MV台大校門首播

林智堅挨批帶行政資源打選戰 張善政：不該都靠鄭文燦

桃園年輕人街訪質疑林智堅論文 賴香伶：市民反應真實

啟動鄭文燦模式跑基層 林智堅：大家知道鄭文燦支持我

相關新聞

桃園南北設競選總部 林智堅：總部主委是鄭文燦

民進黨桃園市長林智堅今天上午參訪龍岡忠貞異域故事館，針對媒體問到競選總部主委和架構，林智堅表示，競選總部主任委員是最熟悉...

桃市勞動局長挨批成天輔選林智堅 市府回擊：張冠李戴

民進黨桃園市長參選人林智堅和桃園市長鄭文燦多次合體跑選舉行程，遭藍營質疑行政不中立。國民黨桃園市議員參選人凌濤再貼出2張...

訪異域故事館體驗戰場 林智堅：心中只有市民無藍綠

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午前往龍岡忠貞異域故事館參訪，認識異域孤軍和為國奮鬥故事，林表示，桃竹是族群多元的市，他...

論文門燒到新竹市長寶座 林智堅接班人沈慧虹腹背受敵

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲爭議持續延燒，在新竹的討論度很高，因為被稱為票倉中心的竹科人，10位就有4位寫過博碩士論文，雙論文的審議案雖還在調查中，但很多人心裡已有定見。地方認為論文爭議的背後就是人格問題，恐戳破林智堅長期以來的完美形象，進而質疑過去向來被譽為五星的優質政績。論文案不只衝擊林智堅，其所產生的外溢效果，也讓林智堅的接班人、民進黨新竹市長參選人沈慧虹腹背受敵，危及民進黨新竹市長保衛戰。...

影／林智堅論文風波 游智彬自創諷刺MV台大校門首播

針對林智堅論文涉抄襲風波，新黨桃園市議員參選人游智彬以包公裝扮及自創詼諧歌曲暗諷台大學術被玷汙。游智彬批評台大在職碩士專...

當閣員指導10碩生 陳明通被酸「超人」

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國家發展研究所碩士論文疑似抄襲爭議。從台大國發所網站可看出，在林智堅畢業的那一年，他的指導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。