藍要台大徹查論文 林智堅重申是抹黑

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「林智堅國發所碩論的摘要、概念定義都與余正煌七成以上雷同，台大需要徹查！」國民黨立委曾銘宗、費鴻泰17日召開記者會，呼籲台大要公正審查、處理林智堅論文。費鴻泰表示，林智堅的國發所碩論涉及國安局長陳明通（台大國發所教授）、余正煌與楊喜慧等人，要求當年指導的陳明通要說清楚；曾銘宗也說，若有抄襲須撤銷學位，望台大秉公處理。

陳明通應出面說明

費鴻泰說，陳明通在擔任台大國發所教授時，與研究助理楊喜慧合寫論文，探討台灣地方選舉中，柯文哲現象從台北外溢到其他地方的效果，結果卻變成余正煌、林智堅的論文主要「參考」來源，到底當初林、余兩人的論文怎麼寫成的？他希望陳明通能出面說明。

費鴻泰表示，他過去也在台北大學任教，指導過許多在職專班的學生，這些人都是社會上的菁英，他們都認真求學、寫論文，如果陳明通沒有說清楚，就會讓台大國發所在職專班的聲譽毀於一旦，甚至波及台大校譽。曾銘宗也說，林智堅論文是否有抄襲，是「事實問題」，而非「政治問題」。

台大要公正審查

「林、余兩篇論文摘要、概念定義高度重複，台大必須公正檢視！」曾銘宗拿出兩人論文紙本說，經比對兩人的摘要雷同率69.3%、概念定義雷同率更高達90.5%，且校內已有台大學生康晉瑜具名檢舉，台大也已經受理，未來將成立學術倫理審查委員會審理，2個月內要公布結果。

曾銘宗指出，依照台大的《學術倫理委員會設置辦法》，委員會將有委員17至21人，分別由副校長、教務長、研發長、各學院教師代表與不少於3人之校外專家學者組成，若經審查抄襲屬實將撤銷學位。如今林智堅論文已發現多數地方未註明引用來源，他呼籲台大校方要公正審查。

對於論文案，林智堅過去受訪時都重複強調，國民黨上下頻繁召開記者會，複製貼上相同話語，這不是口水、抹黑，什麼才是？

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