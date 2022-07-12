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林智堅論文88%抄襲 時力籲撤銷學位

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量12日呼籲科技部、教育部著手調查林智堅論文案，並訴諸法律行動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量12日呼籲科技部、教育部著手調查林智堅論文案，並訴諸法律行動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

林智堅論文明顯抄襲，教育部日後要加強學術倫理監督！」時代力量立委陳椒華12日表示，經她比對林智堅論文，發現高達88%抄襲，呼籲中華大學撤銷其學位；立委邱顯智亦說，林智堅中華大學論文侵犯竹科財產權，科技部不能坐壁上觀，應對其採取民刑事訴訟，並建議教育部制定更嚴格學術倫理規範。

抄襲就應負責

邱顯智說，德國過去有3個部長因為學位論文被抓到抄襲而下台，如此慎重的原因是因為抄襲關乎個人誠信，如果政治人物為了自己的利益可如此不擇手段，就不夠資格當政治人物，他呼籲林智堅要清楚對外說明其論文爭議，不要像上次召開記者會一樣，模糊焦點，只說自己被潑髒水。

陳椒華則說，她過去曾擔任大學教授，指導過幾篇碩士論文，因此她比對林智堅中華大學論文內容與竹科的標案報告竟有88%相同，連圖表、結果與數據幾乎一模一樣，碩士論文強調的是原創性，如果結果與報告幾乎一樣，就是證據確鑿的抄襲，科技部要對林智堅提起告訴，教育部也要撤回其學位。

杜絕政界抄襲歪風

邱顯智補充說明，若要提起民事訴訟，將會是「不完全給付」的損害賠償；刑事訴訟部分，可能會以《著作權法》第91、92條，以剽竊智慧財產權為由，判處3年以下有期徒刑；另外，林智堅與其指導老師如此濫用政府報告，若不明確處理，未來其他學校承接公務機關的計劃案都恐生弊端。

「林智堅案若不秉公處理，叫天下研究生情何以堪？」王婉諭也說，學生拿老師接的科技部計劃寫碩論情有可原，也是學術界常見作法，但僅是引用調查資料結果或數據，不同研究生的分析方法也不同，結果自然也不會完全一樣，但林智堅的做法完全只是抄襲，科技部與教育部不能被動裝傻，要主動處理。

因此，他們呼籲，竹科標案報告智財權已確定為竹科所有，科技部要對林智堅提出司法告訴，已防未來有如此誇張事情再次發生；教育部也要以立法，或增加學術倫理程序等方式，加強論文的學術倫理監督，杜絕從李眉蓁到林智堅以來，學術與政治界抄襲的歪風。

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