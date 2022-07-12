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論文門藍議員送喬遷禮 林智堅：抹黑潑髒水非選民樂見

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅入籍桃園場外，國民黨市議員參選人謝克洋喊送林一本書和彩帶。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅入籍桃園場外，國民黨市議員參選人謝克洋喊送林一本書和彩帶。記者曾增勳／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件持續發酵，針對國民黨公布竹科管理局函文質疑?林表示，他在第一時間已經做很多說明，國民黨持續在此議題複製貼上、繼續抹黑、潑髒水，不會是選民樂見。

林智堅前往中壢戶政事務所完成入籍桃園記者會場外，國民黨桃園市議員參選人謝克洋在一旁喊要送林智堅一本「別再剪貼論文」及「落跑市長林智堅」彩帶，謝表示，他準備二件禮物送給林的喬遷之喜，林成為桃園人可選市長，說不定沒當選，林說過要去美國深造，希望林以後不再犯一樣錯誤，又林說國民黨攻擊是潑髒水，他代表國民黨送林「落跑市長」彩帶功勳。

針對林智堅涉論文抄襲事件，國民黨再公布竹科函文就算是作者也不得公開文章?林重申第一時間已做說明及表示，選舉應該是要提出牛肉，良性競爭，他第一時間已對惡意抹黑造謠的人提告，已經進入司法程序，學校的第一次記者會，兩所大學的指導教授已經提出聲明，是在老師指導下，他自己完成相關論文。

林智堅說，現在兩所學校在過去這段時間發出新聞稿，都表示會成立學術倫理審定委員會，審定委員會程序走完後，他有自信會還他一個清白，也請大家尊重學校的獨立性、公平、公正，不要再透過輿論媒體方式抹黑、潑髒水給學校壓力。

針對論文門事件，民進黨桃園市長參選人林智堅批國民黨繼續抹黑、潑髒水。記者曾增勳／攝影
針對論文門事件，民進黨桃園市長參選人林智堅批國民黨繼續抹黑、潑髒水。記者曾增勳／攝影

林智堅 2022大選 桃園市長 國民黨 抄襲

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