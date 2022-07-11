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林智堅論文門變「智力測驗」 議員：綠營前輩不該沈默

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
無黨籍桃園市議員牛煦庭成立的「桃園新選風」連線，今天開記者會批評林智堅論文門變桃園的智力測驗。記者朱冠諭／攝影
無黨籍桃園市議員牛煦庭成立的「桃園新選風」連線，今天開記者會批評林智堅論文門變桃園的智力測驗。記者朱冠諭／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，無黨籍桃園市議員牛煦庭成立的「桃園新選風」連線，今天開記者會批評綠營新人、網軍前仆後繼地林智堅背書，根本是黨魂淪喪。牛煦庭更喊話彭紹瑾、黃世杰、黃適卓、鄭寶清等民進黨在地政治人物，不能繼續沈默下去。

「網軍洗地不能繼續蔓延，」牛煦庭表示，林智堅論文抄襲已是既定事實，不必追究細節，今天要看的是塔綠班在桃園的「論文三重奏」策略已經確定，首先是「以訟避禍，拖延時間」、接下來「權貴護航，混淆視聽」、最後是「行騙桃園，複製貼上」。

牛煦庭說，這場選舉外界形容是「桃園人的智力測驗」，林智堅外表帥氣但品性低劣，競選過程中，他為民進黨正港的桃園人才感到不值，像立委黃世杰、前立委彭紹瑾都是「真學霸」，不想看到2人違背學術良心；也不希望前立委黃適卓、鄭寶清因為「宗親不如權貴親」就俯首稱臣，盼4位前輩及他們的支持者，要鼓起勇氣說出真相。

無黨籍中壢區議員擬參選人毛嘉慶形容，鄭文燦與林智堅與其說是傳承，不如說是「詐騙首腦與車手的連結」，林智堅在新竹大搞香山重劃區建設，舊市區都更放著擺爛；在桃園鄭文燦也放任危老建築充斥各區，卻利用公家資源搭配新建案不斷炒高房價，導致人民安居樂業之不可得，謊言堆積出來的施政滿意度，相信選民終會唾棄。

無黨籍桃園區議員擬參選人羅岳峰說，他在路上街訪，的確有人認為論文爭議事小，但一般市井小民無法判定真偽，網軍卻藉此混淆視聽；他也批評同選區的民進黨議員參選人黃瓊慧，上過大學卻洗腦支持者，還沒當選就成為黨的機器，民進黨黨魂淪喪至此讓民主前輩都看不下去。

無黨籍觀音區市議員擬參選人戴兆華表示，林智堅罪證確鑿卻抵死狡賴，以訟止血根本就是民進黨的優良傳統；桃園市民比例高達4成擁有專科以上學歷，希望綠營不要挑戰桃園人智商。

無黨籍桃園市議員牛煦庭成立的「桃園新選風」連線，今天開記者會批評林智堅論文門變桃園的智力測驗。記者朱冠諭／攝影
無黨籍桃園市議員牛煦庭成立的「桃園新選風」連線，今天開記者會批評林智堅論文門變桃園的智力測驗。記者朱冠諭／攝影

林智堅 2022大選 桃園市長 桃園市選舉 民進黨 抄襲

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