快訊

考壓克力板防飛沫、矩形喇叭擴音器 111分科測驗物理科試題與解答出爐

時間點啟疑竇 林智堅論文風暴、學者大膽猜是自家人出刀

危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

林智堅國發所論文 學者信任台大審查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台大政治系兼任副教授彭錦鵬11日與國政基金會教科文組召集人陳學聖，分析林智堅的論文是否抄襲。（影片截圖）
台大政治系兼任副教授彭錦鵬11日與國政基金會教科文組召集人陳學聖，分析林智堅的論文是否抄襲。（影片截圖）

林智堅中華大學論文已構成抄襲，未來台大要審查其國發所論文，一定要對外說明清楚！」台大政治系兼任副教授彭錦鵬11日表示，林智堅的論文有94%與其他文章相似，就是明顯的抄襲，未來可以請立法院查標案預算佐證。針對台大將成立委員會審查林的國發所論文，他提醒說，教授加入審查前就必須了解此案有政治風險，公布結果一定要公正。

華大碩論有抄襲

國政基金會教科文組召集人陳學聖11日與彭錦鵬召開記者會，向外界剖析前新竹市長林智堅的論文狀況。陳學聖拿出論文比對手板指出，林智堅中華大學碩論與竹科報告+另一篇文章的重疊度高達94%，是否構成抄襲？彭錦鵬表示，竹科報告在前，林智堅碩論在後，抄襲證據確鑿。

彭錦鵬說明，碩士論文要有原創性，但不會憑空出現，因此回顧前人的研究很重要（文獻回顧），這部份很有可能抄襲，因此就需要一定程度的改寫。然而，文科、管理學門的研究題目通常都要提出觀點，因此文獻回顧之後的章節，如研究結果、數據等不太可能重複，但林智堅的碩論卻高度重複。

調查標案預算

最後，彭錦鵬指出，政府的委託案所有權是專屬於委標的政府機關，即使林智堅競選幕僚放話說林智堅有參與研究，但綜觀目前的委託案報告結果，都只有李有錚、王明郎兩位教授，研究團隊內並沒有林智堅，除非他拿得出林智堅有參與計畫的車馬費、研究費以證明他有參與研究，否則就是剽竊竹科的智財權。

陳學聖表示，國民黨立法院黨團將會向竹科調閱資料查核。針對林智堅的國發所論文與任職調查局的余正煌高度重複，陳學聖質疑，媒體都在找余正煌，為何他不親自對外說明他是否有抄襲？彭錦鵬判斷說，除非是台大學術倫理審查委員會或是檢調的調查，余正煌無需對媒體解釋其論文的爭議。

審查需謹慎

不過他也提醒說，台大既然已經成立委員會調查，要加入委員會審查的教授就要做好心理準備，此案牽涉國安局、民進黨、調查局等各方勢力，審查結果一定會被賦予高度政治性，彭錦鵬認為，可透過公布不敏感資訊，還有審查理由說明清楚等方法降低爭議，他肯定表示，對審查者的清譽有信心。

【更多精采內容，詳見

林智堅 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

陳時中、林佳龍選雙北市長 林智堅：攜手合作

預計何時遷戶籍？林智堅：明天會遷到中壢

國民黨籲應辭傑出校友 林智堅：相信市民眼睛是雪亮的

林智堅合體新竹桃園議員拍宣傳照 「有信心迎向勝選」

相關新聞

國民黨籲應辭傑出校友 林智堅：相信市民眼睛是雪亮的

民進黨桃園市黨部今上午舉行「議員挺智堅，團結挺桃園」活動，集結眾多議員力挺民進黨桃園市長參選人林智堅選情。對於國民黨呼籲...

林智堅論文門變「智力測驗」 議員：綠營前輩不該沈默

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，無黨籍桃園市議員牛煦庭成立的「桃園新選風」連線，今天開記者會批評綠營新人、網軍前...

籲林智堅辭中華大學傑出校友 何志勇：願協助撰寫論文

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲爭議持續發酵，國民黨上午舉行記者會表示，民進黨應該用當年對待時任國民黨高雄市長...

桃園隊力挺林智堅當選 鄭文燦：有信心掌握每一張選票

民進黨桃園市長參選人林智堅與桃園市長鄭文燦，今參加民進黨桃園市黨部舉行「議員挺智堅，團結挺桃園」活動。鄭文燦表示，桃園隊...

當領頭羊為下一步鋪路？鄭文燦：只要有餘裕就盡量幫忙

民進黨桃園市長參選人林智堅，今參加民進黨桃園市黨部舉行「議員挺智堅，團結挺桃園」活動。媒體詢問，現在雙北巿長選舉由衛福部...

林智堅國發所論文 學者信任台大審查

「林智堅中華大學論文已構成抄襲，未來台大要審查其國發所論文，一定要對外說明清楚！」台大政治系兼任副教授彭錦鵬11日表示，林智堅的論文有94%與其他文章相似，就是明顯的抄襲，未來可以請立法院查標案預算佐證。針對台大將成立委員會審查林的國發所論文，他提醒說，教授加入審查前就必須了解此案有政治風險，公布結果一定要公正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。