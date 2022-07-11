林智堅國發所論文 學者信任台大審查

「林智堅中華大學論文已構成抄襲，未來台大要審查其國發所論文，一定要對外說明清楚！」台大政治系兼任副教授彭錦鵬11日表示，林智堅的論文有94%與其他文章相似，就是明顯的抄襲，未來可以請立法院查標案預算佐證。針對台大將成立委員會審查林的國發所論文，他提醒說，教授加入審查前就必須了解此案有政治風險，公布結果一定要公正。

華大碩論有抄襲

國政基金會教科文組召集人陳學聖11日與彭錦鵬召開記者會，向外界剖析前新竹市長林智堅的論文狀況。陳學聖拿出論文比對手板指出，林智堅中華大學碩論與竹科報告+另一篇文章的重疊度高達94%，是否構成抄襲？彭錦鵬表示，竹科報告在前，林智堅碩論在後，抄襲證據確鑿。

彭錦鵬說明，碩士論文要有原創性，但不會憑空出現，因此回顧前人的研究很重要（文獻回顧），這部份很有可能抄襲，因此就需要一定程度的改寫。然而，文科、管理學門的研究題目通常都要提出觀點，因此文獻回顧之後的章節，如研究結果、數據等不太可能重複，但林智堅的碩論卻高度重複。

調查標案預算

最後，彭錦鵬指出，政府的委託案所有權是專屬於委標的政府機關，即使林智堅競選幕僚放話說林智堅有參與研究，但綜觀目前的委託案報告結果，都只有李有錚、王明郎兩位教授，研究團隊內並沒有林智堅，除非他拿得出林智堅有參與計畫的車馬費、研究費以證明他有參與研究，否則就是剽竊竹科的智財權。

陳學聖表示，國民黨立法院黨團將會向竹科調閱資料查核。針對林智堅的國發所論文與任職調查局的余正煌高度重複，陳學聖質疑，媒體都在找余正煌，為何他不親自對外說明他是否有抄襲？彭錦鵬判斷說，除非是台大學術倫理審查委員會或是檢調的調查，余正煌無需對媒體解釋其論文的爭議。

審查需謹慎

不過他也提醒說，台大既然已經成立委員會調查，要加入委員會審查的教授就要做好心理準備，此案牽涉國安局、民進黨、調查局等各方勢力，審查結果一定會被賦予高度政治性，彭錦鵬認為，可透過公布不敏感資訊，還有審查理由說明清楚等方法降低爭議，他肯定表示，對審查者的清譽有信心。

【更多精采內容，詳見 】