深綠醫師分析論文抄襲案2盲點 重批林智堅「懶到人神共憤」

代表民進黨競選桃園市長的新竹市長林智堅，因為論文疑似抄襲引發爭議，藍綠支持者對此事的態度呈現兩極。自認「獨派深綠」的精神科醫師潘建志也在臉書提出自己的觀點，不但指出這對綠營的選情非常不利，甚至重話批評林智堅問題很大、「懶到人神共憤」。

「這是有史以來最重要的一件論文抄襲疑案。」潘建志說，這件事對台灣的學術發展有深遠影響，林智堅的論文抄襲疑案會不斷被檢視到選前一天，對選情很不利，而他就算選上也頂多當8年桃園市長，「但學術發展，可是台灣立國的根本。」

潘建志分析此事發展有兩大盲點。第一，不論台大或中華大學，林智堅的論文指導教授出來簽字背書，就學術倫理是非常不適當的。因為大學和研究所都接受國家大量經費補貼，學位不能私相授受，論文若有抄襲，不只指導教授要負連帶責任，情節嚴重者，連學校都會受罰。

第二，自我抄襲未註明出處。很多人以為自己的東西可以到處挪用、一魚多吃沒關係，反覆利用同份資料來謀取學術紅利或申請經費，但這是學術界人士深惡痛絕的陋習。

潘建志表示，使用相同研究、數據，只要能寫出不同的創見，不是太大問題，但林智堅的碩士論文跟竹科研究報告高達8成內容重覆，而且是「毫不掩飾地把多段文章字句複製貼上Ctrl-c加Ctrl-v」，他認為問題很大，痛批「你也太懶，懶到人神共憤了！」。

潘建志指出，判定論文抄襲程度的系統，最常見的有Symskan和Turnitin，所有大學都有購買團體版供研究生使用。他在拿竹科報告來比對之前，用這兩個系統查詢林智堅的中華碩士論文，就發現分別有28%（Turnitin）和46%（Symskan）的文字與他人文章重覆。

「學術發展，是立國根本，遠比選舉重要。」潘建志強調，學術倫理的重要性在於，當我們把公共事務委託給一個人時，需要靠證書執照來減少判斷時間和人力成本。他舉例，當中共的飛彈射來之際，大家不會想看到的事情是，台灣的雷達系統因為設計疏忽無法偵測，根本原因竟是「設計者的碩士論文是抄來的」。