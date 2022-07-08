林智堅陷論文抄襲疑雲 網搬這2市長經歷：應該還是會選上

新竹市長林智堅宣布參選年底桃園市長選舉，近期卻爆出論文抄襲爭議，不過PTT網友分析，宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜都爆出醜聞，但仍不影響連任，因此認為「林智堅應該還是會選上」。

桃園市長參選人林智堅遭指控中華大學、台大國發所兩本碩論涉嫌抄襲，爭議不斷延燒。

PTT網友表示，「板上都說林智堅抄襲，但我看林智堅的回應是說他才是原創，指導教授也出來聲明澄清，但有一份民調關於宜蘭林姿妙的支持度，也是沒什麼掉，林姿妙之前涉入弊案被調查局約談二次，侯友宜也是，之前的新聞錄音檔爆出來，加上消防局還演戲騙家屬，都不影響連任，從這二點判斷，我覺得林智堅應該還是會選上」。

其他網友紛紛留言「花蓮王都會上了，沒有甚麼不能上的」、「台灣早期選舉風氣喜歡打悲情牌，犯罪的政治人物是有可能選上的」、「主要是宜蘭是原本差距就大，妙妙有本錢貪汙還是會當選」、「可是林智堅是空降喔，妙妙跟猴子都是拚連任而且支持度很高」、「如果是桃園的話不意外，水準差不多」。

但也有網友認為很難說，有人留言「如果林智堅第一時間道歉認錯，我覺得他還是會贏啦，但是現在拗成這樣，我是桃園人就懶得去投了」、「桃園55波，風吹草動可能就有影響」、「你們真的以為桃園人智商很低唷？當初鄭文燦怎麼翻吳志揚的忘了嗎？」、「桃園人翻臉速度真的超快，民進黨自己不知道嗎？」