林智堅遭爆論文抄襲 柯建銘怒嗆國民黨：只剩抹黑奧步

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，身為林智堅政治啟蒙導師的民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書怒批，國民黨選舉「沒半步」，只剩「抹黑」與「奧步」？他也質問國民黨桃園市長參選人張善政，「這就是你要展現給桃園市民的選舉格局嗎？」

柯建銘以1993年屏東縣長選舉為例，國民黨參選人到處散布黑函，指控當時的民進黨參選人蘇貞昌用150萬元買一顆公園裡的石頭，結果伍澤元當選，官司還在打，最後伍澤元公開向蘇貞昌道歉，但對候選人或是屏東鄉親的傷害無法挽回；2012年蔡英文總統的「宇昌案」也是如此，結果雖然特偵組以「查無不法」簽結此案，但對蔡英文總統乃至於台灣生技產業，傷害卻是永遠的。

柯建銘表示，距離年底選舉不到五個月，國民黨又重操舊業，第一個針對的就是林智堅，抹黑其「論文抄襲」，但不管在時序上還是法律上，都是合情合理，完全沒有任何侵害著作權的問題，更遑論「拿公家資源做自己的論文」，這完全是對林智堅的人格最嚴重的抹黑。

柯建銘並批評張善政，到現在依舊躲在抹黑部隊後面不發一語，「然而學經歷俱優的你，想要為桃園市民服務的話，怎麼到現在都還看不到你對桃園未來的願景？聽不到你對桃園目前現狀有什麼樣的看法？卻只放任你的黨內同志抹黑自己的對手呢？難道張善政前院長認為這樣就可以贏得選戰嗎？張善政院長是否太小看桃園市民了？這就是當過行政院長的張善政先生，想要贏得這場選舉的方式嗎？你的君子之爭在哪裡？」

柯建銘也呼籲國民黨，好好的來比拚政見，好好的與選民說明清楚，展現成熟民主的格局。「迷途知返的國民黨，才不會被民主的洪流所淹沒！張善政前院長，請問你在哪裡？這就是你要展現給桃園市民的選舉格局嗎？」

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今受訪時也表示，國民黨攻擊時，如果找不出如高雄市議員李眉蓁論文案一樣，有原著作出面指控，且有明確被抄襲的受害者，卻反而用政治權力逼政府機關、學校，完全沒有道理，不要胡亂牽扯不必要的學校及當事人。