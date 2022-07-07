快訊

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

英系從「分歧」走向整合 陳時中出征首都快了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅涉抄論文 台大教授批共犯結構「把高等教育當什麼？」

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市長林智堅身陷論文抄襲爭議，學界教授藉此點出台灣學術界亂象。記者邱德祥／攝影
新竹市長林智堅身陷論文抄襲爭議，學界教授藉此點出台灣學術界亂象。記者邱德祥／攝影

新竹市市長林智堅的論文風波愈演愈烈，他在台灣大學國發所的碩士論文被質疑與另一位碩士生余政煌有高度重疊，而後他的指導教授、現任國安局局長陳明通出面為他背書，卻反遭質疑其縱容學生抄襲，台灣大學醫學系教授黃韻如與東華大學教授施正鋒也對此發表看法，點出台灣學術界亂象叢生。

台大醫學系教授黃韻如昨（6）日於個人臉書對近期的論文爭議發表看法，她諷刺寫道，「你的論文是我的論文，我的論文不是我的論文」，並指出台灣選舉除了彰顯民主制度，還有一大貢獻在於掀起各界對學位論文品質及學術倫理規範的討論。

黃韻如表示，當前林明通的說辭表明，他將指導學生林智堅的研究資料與論文初稿，以口試委員身分給余政煌參考，而余政煌以高度相似的內容先從台大畢業，並在論文中致謝林智堅，林智堅則繼續以被高度參考的論文內容順利畢業。

黃韻如譴責，若該說法屬實，那麼三人的學術倫理都有問題，全然把學位論文當成可交換的東西，「整個事件最嚴重的，是當事人們對於這樣的共犯結構行為完全不認為有錯，還能講得大言不慚、義正辭嚴，我們到底把做研究、高等教育當成什麼呢？」

黃韻如接著分析，指導教授將同一份原始資料同時給兩人參考其實並無大錯，因不同的研究者對相同資料會有各自的詮釋和發現，真正的問題在於陳明通默許文字高度重複的行為，這已徹底違反了學術論文堅持的「原創性」，因此黃韻如痛斥陳明通未善盡把關責任，「拿別人的資料論文初稿大量重複文字的余某、同意自己的論文文字被大量複製的林智堅，當然也有問題，不過既然指導教授/口試委員都默許了，學生還能說什麼呢？」

針對這起爭議，東華大學教授施正鋒接受廣播電台Hit FM採訪時表示，同份資料的確可能借來借去，甚至是向外面買的，但同一套資料應有不一樣的用法，即使是師出同門，也不可能相似度如此之高，「所以說不是A抄B，就是B抄A，或者有一個C同時給A、B用，又或是還有別人幫忙」。

施正鋒直言，該事件說明台灣學術界仍存在諸多弊病有待改革，譬如許多教授一年內要指導10到20名學生，實在難以監督論文品質，「這樣怎麼指導？是放牛吃草，還是你拿來我幫你改？」他更點出一些在職專班把學位當作一種學術公關，實際上等於變相「賣學位」，而且價碼還會依照官職有所不同。

網友們見狀也對台灣的高教現況深感擔憂，「畢業論文抄襲又拿到學位，這個事情是肯定的，這件事絕對是高教機構和指導教授最丟臉的事情」、「上下交相賊，這是研究所常態嗎？」、「把論文當做禮物，互相饋贈還習以為常，這不是臺灣學術界的日常嗎？」、「指導教授縱容，才是源頭」。

林智堅 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

林智堅論文門風波炎上 曝「政學勾結洗學歷」內幕

林智堅碩士論文涉抄襲 網見「這1點」笑虧：身在綠營心在藍

台大聲明林智堅論文抄襲門 網「超前翻譯」：現在開始抓洗學歷

整理包／盤點歷年政壇「論文門」！他被通緝、她丟了碩士還挨告 唯獨他安全下莊

相關新聞

林智堅涉抄論文 台大教授批共犯結構「把高等教育當什麼？」

新竹市市長林智堅的論文風波愈演愈烈，他在台灣大學國發所的碩士論文被質疑與另一位碩士生余政煌有高度重疊，而後他的指導教授、現任國安局局長陳明通出面為他背書，卻反遭質疑其縱容學生抄襲，台灣大學醫學系教授黃韻如與東華大學教授施正鋒也對此發表看法，點出台灣學術界亂象叢生。

遭質疑抄襲竹科報告 幕僚：林智堅論文先完成

竹市長林智堅的中華大學碩論被質疑抄襲竹科委外研究報告，林智堅的幕僚今天說，林智堅的論文在科管局結案報告前完成，結案報告完...

電子論文是否公開、碩士專班論文取消？教育部：會研議

新竹市長林智堅身陷論文抄襲風波，其指導教授、國安局長陳明通也受質疑，指導173份碩博士論文，不乏綠營政要，卻只有5位開放...

林智堅論文風波 議會國民黨團：立即退選 鄭文燦別瞎挺

桃園市議會國民黨團針對新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲一事，上午要求林智堅立即退出桃園市長選舉，停止一切競選活動，民進黨也要向...

檢舉信已查收！中華大學將啟動調查林智堅涉抄論文爭議

新竹市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲爭議延燒，繼台灣大學收到檢舉啟動調查後，新竹中華大學也在今天早上確認收到具名檢舉函。校方稍...

林耕仁質疑剽竊國家智財權 竹市藍黨團將告林智堅

新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲案持續延燒，國民黨竹市議會黨團今天開記者會，市長參選人林耕仁控訴林智堅用提告掩飾抄襲，不該迴避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。