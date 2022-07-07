林智堅涉抄論文 台大教授批共犯結構「把高等教育當什麼？」

新竹市市長林智堅的論文風波愈演愈烈，他在台灣大學國發所的碩士論文被質疑與另一位碩士生余政煌有高度重疊，而後他的指導教授、現任國安局局長陳明通出面為他背書，卻反遭質疑其縱容學生抄襲，台灣大學醫學系教授黃韻如與東華大學教授施正鋒也對此發表看法，點出台灣學術界亂象叢生。

台大醫學系教授黃韻如昨（6）日於個人臉書對近期的論文爭議發表看法，她諷刺寫道，「你的論文是我的論文，我的論文不是我的論文」，並指出台灣選舉除了彰顯民主制度，還有一大貢獻在於掀起各界對學位論文品質及學術倫理規範的討論。

黃韻如表示，當前林明通的說辭表明，他將指導學生林智堅的研究資料與論文初稿，以口試委員身分給余政煌參考，而余政煌以高度相似的內容先從台大畢業，並在論文中致謝林智堅，林智堅則繼續以被高度參考的論文內容順利畢業。

黃韻如譴責，若該說法屬實，那麼三人的學術倫理都有問題，全然把學位論文當成可交換的東西，「整個事件最嚴重的，是當事人們對於這樣的共犯結構行為完全不認為有錯，還能講得大言不慚、義正辭嚴，我們到底把做研究、高等教育當成什麼呢？」

黃韻如接著分析，指導教授將同一份原始資料同時給兩人參考其實並無大錯，因不同的研究者對相同資料會有各自的詮釋和發現，真正的問題在於陳明通默許文字高度重複的行為，這已徹底違反了學術論文堅持的「原創性」，因此黃韻如痛斥陳明通未善盡把關責任，「拿別人的資料論文初稿大量重複文字的余某、同意自己的論文文字被大量複製的林智堅，當然也有問題，不過既然指導教授/口試委員都默許了，學生還能說什麼呢？」

針對這起爭議，東華大學教授施正鋒接受廣播電台Hit FM採訪時表示，同份資料的確可能借來借去，甚至是向外面買的，但同一套資料應有不一樣的用法，即使是師出同門，也不可能相似度如此之高，「所以說不是A抄B，就是B抄A，或者有一個C同時給A、B用，又或是還有別人幫忙」。

施正鋒直言，該事件說明台灣學術界仍存在諸多弊病有待改革，譬如許多教授一年內要指導10到20名學生，實在難以監督論文品質，「這樣怎麼指導？是放牛吃草，還是你拿來我幫你改？」他更點出一些在職專班把學位當作一種學術公關，實際上等於變相「賣學位」，而且價碼還會依照官職有所不同。

網友們見狀也對台灣的高教現況深感擔憂，「畢業論文抄襲又拿到學位，這個事情是肯定的，這件事絕對是高教機構和指導教授最丟臉的事情」、「上下交相賊，這是研究所常態嗎？」、「把論文當做禮物，互相饋贈還習以為常，這不是臺灣學術界的日常嗎？」、「指導教授縱容，才是源頭」。