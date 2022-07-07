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林智堅論文門單日聲量破13萬 學者：最特殊抄襲案例

DailyView網路溫度計／ 蔡岳霖
新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門事件，涉嫌雙抄襲，其中台大校方6日也表示已經收到檢舉，更要求即日起所有碩、博士畢業生論文，在提交時均需進行原創性比對，並在指導教授檢視後，才能完成離校程序；而林智堅也因為論文事件，在網路聲量創下單日新高；就連林智堅指導教授，現任國安局長陳明通發聲明替林智堅保證「論文沒有問題」，連帶聲量也爆衝近一個月來新高。

台大政治學系副教授彭錦鵬表示，林智堅此次被質疑論文抄襲，而且還不只一篇碩論，就目前的政治人物來看，林智堅算的上是最特殊的案例，所以民眾都迫切想了解是怎麼一回事，進而讓林智堅聲量大幅爆發；彭錦鵬更進一步指出，除了台大國發所的碩士論文，光是中華大學的碩士論文，林智堅就被質疑抄襲的程度，高達百分之94.1，甚至涉嫌剽竊政府智慧財產權，種種疑慮下，都有可能讓林智堅在政治生命的延續，造成相當大的影響。

林智堅「論文門」單日聲量破13萬6千筆 比宣布徵召飆漲4倍

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年6月6日~2022年7月5日）近一個月的時間來看，民進黨桃園市長參選人林智堅的網路聲量，7月5日呈現跳躍式成長，飆上13萬6,634筆；從5日早上起林智堅依續遭到，資深媒體人黃揚民以及台北市議員王鴻薇爆料，包括中華大學及台大國發所的碩士論文，皆涉嫌抄襲；林智堅隨即大動作在當日中午12時召開記者會澄清，針對台大國發所論文事件再次強調，是他給余正煌資料；至於中華大學的碩論，是被王鴻薇「惡意抺黑」並宣布提告。相較之下，6月19日民進黨選對會宣布徵召林智堅選桃園市，當日林智堅網路聲量來到3萬1,885筆；此次的林智堅「論文門事件」，比起6月9日成長了四倍之多，也看的出來網友對林智堅涉嫌論文抄襲，比起林智堅征戰桃園市長，更引起廣泛討論。

進一步分析林智堅網路聲量，林智堅這回因為「雙論文」涉嫌抄襲，受到各界關注；上回則是同黨前立委鄭寶清不滿林智堅成了落跑市長，痛批民進黨黨中央「以前罵韓國瑜，現在做同樣的事？」，兩次的聲量高點，似乎對林智堅皆存在著負面影響。

保證林智堅論文沒問題 指導教授陳明通搶救 聲量飆1萬5740筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年6月6日~2022年7月5日）近一個月的數據來看，隨著林智堅的論文風波，國安局長陳明通網路聲量，也在7月5日爆衝到1萬5,740筆；主因就在林智堅台大國發所論文遭到質疑，涉嫌抄襲同系所同學余正煌時，時任指導教授陳明通特別發出澄清聲明，表示「是余正煌拿林智堅的資料寫論文，林智堅是問卷的設計者，只是林智堅比較晚畢業，導致外界誤解林智堅抄襲余正煌」，也引起網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

前台大生讚陳明通教學嚴謹 林智堅論文曝嘆：因為我不是市長？

隨著林智堅在澄清記者會，表示余正煌是透過介紹，向他借民調資料，並完成論文；林智堅更進一步公開余正煌事後的「誌謝全文」，駁斥國民黨的抄襲說。不過同樣是台大國發所畢業的網友表示，在學時曾經受陳明通指導「社會科學研究方法」，授課內容正是如何撰寫論文以及做研究報告，並表示陳明通在學術上要求蠻嚴謹的，平時光寫報告就很挑剔；網友更進一步指出，撰寫論文時只要文字雷同，指導教授就會要求重寫，但這回看到林智堅以及余正煌的論文相似度之高，當下還蠻驚訝，好奇撰寫論文「有這麼爽嗎」？還是因為自己非新竹市長所以「爹不疼、娘不愛」。

林智堅近一週熱門關鍵字 論文、抄襲、陳明通、余正煌全上榜

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022年06月29日~2022年7月5日）近一週的時間來看林智堅熱門關鍵字；其中7月5日才爆出來的林智堅「論文門」事件，包括像是「論文、抄襲、國安局長、陳明通、余正煌」等，才一天的時間，就立刻搶佔了不小的版面；進一步來看，只要跟林智堅論文有關的字詞也全都上榜。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月26日至2022年07月05日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林智堅、陳明通』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

林智堅 2022大選 桃園市長 民調

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