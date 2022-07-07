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台師大教授：論文比對系統有漏洞 未授權就沒納入資料庫

聯合新聞網／ 綜合報導
教育部2020年開始會同國家圖書館開發「全國碩博士論文比對系統」，但學界擔憂系統有其侷限性，花大錢做卻可能「不堪用」。圖／聯合報系資料照片
教育部2020年開始會同國家圖書館開發「全國碩博士論文比對系統」，但學界擔憂系統有其侷限性，花大錢做卻可能「不堪用」。圖／聯合報系資料照片

新竹市長林智堅的兩本論文再度引爆論文抄襲的羅生門話題。台師大圖資所教授兼圖書館館長柯皓仁昨(6)日在臉書針對「論文原創性比對」做出解釋，表示台大論文早有檢定後才能畢業的規定，但這套論文的原創性比對系統，如果畢業生在填寫論文資料時勾選電子檔「不授權」，就無法進行比對。

柯皓仁說，目前論文比對系統的KB比對法，會漏掉畢業生勾選未開放授權的文章電子檔，意即比對者均為自願將自己的文章納入KB，非自願納入的論文就無法比對，「除非有人刻意拿到電子檔，去做一對一比對」。

至於比對結果的百分比數字，柯皓仁說，這數字並非絕對，雖然數字愈少，代表抄襲的機率就比較低，但還是看得出來有抄襲。若是論文引用程度愈高，僅管都有謹慎標上引號，都會提高比對結果的百分比。柯皓仁還表示，有的時候光是論文既定的章節標題都有可能被比對結果抓出來重覆，「例如第三章研究方法、研究架構圖、研究流程圖、研究範圍與限制」。

如何明顯看出論文是否抄襲，柯皓仁說，通常第三章文獻探討最容易被抓出抄襲，但「研究結果、結論與建議是最安全的地方，只要是自己做的研究，怎麼可能和別人有高雷同度呢？」只要看論文的結果，便可知文章究竟有沒有抄襲。

網友則留言表示，的確沒錯，若「拿不到中文全文，比對效果有限」，也有網友感嘆以前寫論文時，老師規定真正的引用只能是期刊論文；現在網路資源發達，讓學生學位論文「各式各樣的引用來源都有，Wikipedia 也有」。

林智堅 2022大選 桃園市長

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