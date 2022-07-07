林座談會論文曝光 3大疑點待釐清

聯合報／ 記者李光儀／台北報導
針對民進黨桃園市長參選人林智堅驚爆涉嫌論文抄襲，議員王鴻薇揭露抄襲内容從題目、研究方法、參考文獻都一模一樣，甚至連錯字都一樣，抨擊林智堅連政府標案都敢抄好抄滿。記者曾學仁／攝影
針對民進黨桃園市長參選人林智堅驚爆涉嫌論文抄襲，議員王鴻薇揭露抄襲内容從題目、研究方法、參考文獻都一模一樣，甚至連錯字都一樣，抨擊林智堅連政府標案都敢抄好抄滿。記者曾學仁／攝影

新竹市長林智堅深陷論文抄襲風波，二○○八年中華大學科管所、二○一七年台大國發所的碩士論文，都遭指控有抄襲之嫌。情節尤為嚴重的中華大學碩士論文，與當年新竹科學園區的委外報告極高度雷同。林智堅表示，自己當年曾參與該研究計畫，還曾聯名發表論文，用以自證並非抄襲。該座談會論文內容隨之曝光，該論文確實有林智堅掛名，但篇幅遠少於竹科報告和林智堅的碩論；其相似度，也低於林智堅碩論與竹科期末報告。

林智堅所說的座談會這份於二○○八年中華大學「管理策略與經濟發展學術研討會」上發表的論文，題目為「以ＴＣＳＩ模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，與李友錚、王明郎掛名完成的竹科期末報告題目一致；但作者則變成了賀力行、林智堅和王明郎。

依照林智堅的說法，他的碩士論文應是從他曾參與的座談會論文擴充而來。但在比較三分文件後，仍有若干疑點待釐清。首先是林智堅、賀力行均掛名座談會論文作者，如果賀力行、林智堅也都參與後續計畫，何以都未在竹科期末報告掛名？

其次是「座談會論文」和「竹科報告」顯有較強直接關係，到底是「座談會論文擴充產生竹科報告和林智堅碩論」，或「座談會論文擴充成竹科報告，竹科報告再複製成林智堅碩論」，仍待釐清。

另一個關鍵是，「量化研究到底是誰做的？」賀力行、王明郎都只說林智堅「參與問卷發放和回收」，並未說明模型建立、分析數字是由誰完成。而這一點，恰恰可從竹科期末報告和林智堅碩論的「附錄」中見到端倪。在竹科期末報告和碩論的附件，都寫明問卷主持人是「研究員李友錚博士、承辦人員王明郎」，並未見林智堅姓名。林智堅只是「發放和回收問卷」，這樣可承攬所有研究結果，合不合理？

林智堅 2022大選 桃園市長

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