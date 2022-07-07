王鴻薇檢舉 「寵林小組」別讓學術蒙羞

台北市議員王鴻薇昨要求新竹市長林智堅面對檢驗，不要讓學術蒙羞，她也向教育部、中華大學、新竹科學園區管理局寄出檢舉信；她說，網路上有人質疑林落跑又抄襲，已封林為「抄跑專家」，對於遭控加重誹謗，她反批勿再以政治動作混淆視聽，民進黨更別再當「寵林小組」。

林智堅昨天委任律師楊隆源前往新竹地檢署按鈴提告台北市議員王鴻薇加重誹謗；楊隆源指出，王鴻薇前天上午記者會先以不實資訊抹黑，林智堅記者會說明後，下午又在臉專做不實抹黑、誹謗。

國民黨昨天表示，王鴻薇身為民代，監督政治人物之言行屬可受公評之事；國民黨聲援王鴻薇等對執政黨提出合理批評質疑的人，不會畏懼林智堅以司法手段恫嚇來自民間的質疑，反而會更積極監督民進黨政治人物的一言一行。

林智堅仍維持一貫說法，因選舉遭政黨刻意抹黑、潑髒水，類似政治口水不再回應。林智堅昨接受廣播專訪，砲轟「毀林小組」起手式就是潑髒水，應是看到桃園市民很支持他才決定「提早開打」。

國民黨立委林奕華表示，林智堅指導教授、國安局長陳明通，都是共犯結構，沒資格替學生說明；教育部、台灣大學和中華大學應召開學術倫理委員會，主動調查真相。

民進黨秘書長林錫耀表示，「國民黨大概覺得林智堅太強了」，所以才大打烏賊戰；選舉可以競爭，但是要基於事實，不能羅織惡意連結去汙衊、毀滅一個人，「這個手法離譜了。」

北市議員參選人楊直斗等四人昨赴台北地檢署告發林智堅違反著作權法，並呼籲總統蔡英文不要包庇林智堅。