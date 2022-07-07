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黨政進校園 學者：官愈大，大學愈喜歡收

聯合報／ 記者陳宛茜趙宥寧／台北報導
民進黨在野時高喊「黨政軍退出校園」，而今民進黨發言人李妍慧，卻是爆出林智堅論文爭議事件的中華大學董事長。 圖／李妍慧提供
民進黨在野時高喊「黨政軍退出校園」，而今民進黨發言人李妍慧，卻是爆出林智堅論文爭議事件的中華大學董事長。 圖／李妍慧提供

新竹市長林智堅論文事件持續延燒，世新大學口語傳播系教授溫偉群說，民進黨在野時高喊「黨政軍退出校園」，民進黨發言人卻是大學董事長，非常不適當。世新大學兼任副教授桂宏誠說，大學都喜歡收「官大的人」，陳菊、蘇嘉全都是一邊當官一邊念碩士專班，搭起官商交流互利的平台；但官愈大責任理應更沉重，何有餘力和時間為推展公務而進修「充電」？

台大醫學院教授陳培哲認為，林智堅論文事件背後的「政學勾結」是教授個別問題、而非學校問題，因大學須尊重教授的獨立性，教授須負起把關責任。

桂宏誠說，政治人物碩士論文遭控抄襲，揭開我國「回流教育」不甚光明的真相。他提到，林智堅是民選政務官，民選首長也並非終身職，是「流水的官」，選上後理當直接替選民服務，與一路做到退休的公務員「在職進修」是不同概念。

他提到，每間大學都喜歡收「官大的人」，不僅能打開學校知名度，學校和政治人物相互在需求和供給能達致「最適狀態」，藉社會化培訓名義，間接搭起官商間交流互利的平台。

桂宏誠直言，「流水的官」熱中在職進修的現象，也凸顯權勢、資源、利益和輕鬆「洗學歷」是供需雙方的誘因。也因此，不難從他們撰寫的論文中讀出是靠「權力助念」獲取學位，「吃學位」而無官箴的自覺亦不在話下。

溫偉群認為，大學應重視多元化、鼓勵各界人士都來修課；學校希望爭取良好的社會互動、找到傑出校友和學生來源也無可厚非；但論文把關不應因學生扮演的社會角色而有所不同，抄襲、引用不當、把他人資料變成自己的成果都是犯規，不能因學生是大官就輕鬆放過。

溫偉群說，學位論文和一般論文不同，學位論文必須是單一作者、必須證明作者有獨立研究的能力，不能因曾參與討論就可共享成果。而論文重複率二成、三成就很驚人，達到八成更是不可思議。

林智堅 2022大選 桃園市長

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