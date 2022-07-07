政學互利？陳明通門生遍及朝堂

聯合報／ 記者陳洛薇程遠述李承穎／台北報導
國安局長陳明通遭指出，其指導的學生論文電子檔多設定為不公開。圖／本報資料照
國安局長陳明通遭指出，其指導的學生論文電子檔多設定為不公開。圖／本報資料照

新竹市長林智堅被爆涉及論文抄襲，林智堅的論文指導教授、國安局長陳明通也捲入其中，多人檢舉此案要求盡速調查。林智堅論文門事件，讓外界看見政治人物鍍金學歷、學校和教授對「大咖學生」特別禮遇，學界、政界互利幫襯甚至共生，已是公開的秘密。

陳明通桃李滿天下，除了林智堅，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、立委高嘉瑜、邱志偉、郭國文，議員張志豪、高閔琳等人都是，「阿通師」的門生遍及朝堂和媒體，他更位居權位。不過國民黨青年部前主任陳冠安質疑，陳明通從一九九五年迄今指導一七三位碩博士，卻僅五位開放論文電子全文。

國民黨立委賴士葆指出，雖說電子全文開放是個人選擇，但同一位老師指導的論文卻很高比率不開放，是否師生都怕被檢驗？時代力量立院黨團總召邱顯智也說，政治人物就讀在職專班時審查標準降低，是不對的，不該跟普通研究生標準不同，教育部要拿出對策，學校也要主動調查抄襲。

賴士葆說，像自己的學位和升等論文等都全部公開，呼籲這些綠營政治人物，直接開放電子全文，否則，外界會質疑這些論文怕別人看？是不是不敢被檢驗？特別是現在林智堅論文案使陳明通學術指導受質疑，也影響到陳明通的其他學生，陳明通應出面說清楚。

民代、官員為了選舉或仕途，就讀名校碩博在職班鍍金學歷也廣結人脈，對學校來說，有大咖學生能「加持」招生甚至爭取資源，自然廣開大門。不過，忙碌的政治人物上課常缺勤，遑論費時寫論文。曾在大學任教的政壇人士指出，許多民代常請假或曠課，最後花錢找代筆論文，捉刀的人欺他們不懂，也亂抄一通，一旦東窗事發，啞巴吃黃連。

林智堅 2022大選 桃園市長

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