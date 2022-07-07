台大新規 即起比對碩博論文原創性

民進黨桃園市長參選人林智堅兩篇碩士論文遭指控抄襲，其中包括台大國發所在職專班論文，台北市議員徐巧芯昨向台大提出檢舉，要求校方徹查。台大表示，已收到具名檢舉和相關事證，後續將進入處理程序，受理後將由所屬學院組成審定委員會，最快二個月內完成審定。

台大也表示，即起將要求所有碩、博士畢業生論文提交時，均先需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後才可離校。該比對系統過去僅開放給教師使用，現在將擴大給學生也能比對。

台大前天原本未主動處理，指接獲檢舉才會進入處理程序，態度消極引發批評。徐巧芯昨則在臉書出示檢舉信，向台大教務處檢舉林智堅涉嫌抄襲國發所一般生余正煌論文，並檢附兩人論文全文和雷同處對照表，要求台大受理該案後徹查。

台大表示，已收到學術倫理案件檢舉事證，後續將依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」處理，經審查檢附事證後確認是否受理。