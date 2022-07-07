疑侵犯智財權 竹科管理局將函中華大學確認著作權

新竹市長林智堅中華大學碩士論文涉抄襲，外界質疑侵犯新竹科學園區管理局智財權，竹科管理局沉默近兩天，昨晚發布聲明表示，除了展開內部調查，會盡快函請中華大學釐清委託研究案合約，並要求詳細說明。

該案當時主持人王明郎聲稱林有參與，碩士論文使用合情合理。但國民黨立法院黨團取得當初研究合約書，載明竹科擁有研究報告著作權，批林已侵犯竹科智財權。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨天質疑，調查論文爭議的中華大學，董事長卻是民進黨發言人李姸慧，讓人難以相信調查公信力，直呼「林智堅論文門已是官場現形記」。李妍慧回嗆這是惡意抹黑、潑糞，調查會有獨立小組運作。

竹科管理局指出，當初是為了解竹科周邊居民觀感，改善竹科的營運機制，二○○七年十二月依採購法委託中華大學進行「以ＴＣＳＩ模式評估新竹科學工業園區之周邊居民滿意度」研究，履約時間為當年十二月廿四日到二○○八年六月十五日，依合約規定，智慧財產權歸屬竹科管理局。

竹科管理局表示，為保障科管局有使用學術機構研究相關資料及成果權利，與受委託機構簽訂的合約中皆訂有相關規範，明文指出「廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。」金鐘法律事務所錢炳村博士指出，規範內容就表示中華大學完成報告後，將著作權中的兩項組成，財產權及人格權都已轉讓給竹科管理局。

李妍慧去年十一月七日接任中華大學董事長。賴香伶說，中華大學董事長是新竹市議員、民進黨發言人李姸慧，依學校官網，董事長任期到二○二五年，「身兼黨職與校董，符合政黨退出校園的理念嗎？大學能自主嗎？」

民眾黨桃園市議員參選人林昭印則質疑，林智堅拿出中華大學教授賀力行、王明郎兩分聲明，仔細比對不僅一模一樣，還出現「接受賀力行教授指導，除了和李友錚、王明郎有互動」等用第三人稱語氣，令人懷疑是他人操刀，兩位教授簽名畫押，這樣的聲明有說服力？

對於民眾黨質疑，李姸慧表示是刻意將她與論文爭議做連結，很明顯是政治操作。她說，董事會不會直接處理校務，主要由校長等行政團隊負責，她每個月開一次會，對其他校務細節不了解，也不會過問。至於林智堅論文爭議，李妍慧說，學校過去也曾有過調查案例，由獨立小組運作調查，她會尊重。