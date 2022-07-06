台大聲明林智堅論文抄襲門 網「超前翻譯」：現在開始抓洗學歷

新竹市長林智堅遭爆中華大學、台大國發所兩篇碩士論文疑似抄襲，台大今（6）日正面回應，將請所屬學院組成審定委員會審定，預計兩個月內完成，並聲明「即日起將要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對」，不過，「即日起」這3字卻讓網友們炸鍋了。

台大聲明，學術倫理案件一切都依校內規範的標準作業程序進行，秉持公正、公平、客觀、明快原則進行個案審定，不受外界影響、毋枉毋縱。亦提供著作原創性檢查服務，協助教師檢視各項著作的原創性，即日起將要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，始完成離校程序。

對此，PTT一名網友發文質疑「原來之前台大碩博只要抄論文就能畢業？」，他認為「即日起」這3字是否代表之前寫畢論，只要隨便上網找篇還行的論文，全部照抄就可以成為博士，因為不會做原創對比，「想不到這麼簡單，難道是守規矩限制了我的想像力」。

其他網友訕笑「笑死人的第一學府」、「公告：台大現在開始會抓洗學歷」、「本來穩穩混畢業拿碩士文憑！現在要重寫了」、「以前大家都拼命唸書考台大，現在只要拼命選舉，就能附送學歷」，還有人驚訝地說「台大這次真是刷新我的三觀」、「台大沒有買比對軟體嗎？真的是學店耶」、「台大這篇聲明會不會太丟臉了一點」。

大家怒批「真的把其他認真找指導教授的學生當白癡欸」、「難怪學術排名直直落，有太多學店系所」、「連學術界都淪為政客的尿壺」，拚過學術論文的網友則說「X的之前超過20%就退回來要改了」、「想當年林杯努力1個月報告，被教授甩地上」、「現在想想甩我報告的教授，真心的尊重他」。

不過，也有理科網友評論「文組吧？理組實驗跟證明抄下去馬上出事」、「理組跟醫學在2016年造假事件後有反省啦，文組看起來沒有」，更緩頰說「事實上就是每個學校都有廢系在扯後腿，少在那以偏概全」、「以前沒比對系統也不會搞複製貼上好嗎」。

事實上，為防止學術抄襲，政治大學、清華大學、交通大學等校，108學年起，就規定碩、博士生都要完成「論文原創性比對」，通過各系所訂的論文相似度標準比率，才可申請學位考試。但是比對系統只能核對文字排列，只要稍作修改調整字詞前後順序，就有漏洞可鑽。甚至有坊間業者收費一萬，幫忙躲避文字測驗。